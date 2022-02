El kit que detecta la droga GHB o èxtasi líquid, aquest dimarts en un taller de la UV

En la sessió es repartirà entre les persones assistents el kit preventiu desenvolupat per l'equip d'investigació MODeLiC (Materials Orgànics per a Detecció i Alliberament Controlat) en el marc del projecte NOSUM (Disseny i avaluació d'un kit personal per a previndre les agressions sexuals per submissió química).

L'activitat dura una hora i mitja i està orientada especialment al públic jove, ja que ensenya com evitar la submissió química mitjançant èxtasi líquid (ús de drogues per a anul·lar la voluntat d'una altra persona). Per a inscriure's és necessari contestar una breu enquesta.

El taller reprèn les investigacions empreses pel grup MODeLiC de l'Institut Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) sobre el disseny del kit per a detectar, a simple vista, la droga de submissió química GHB en begudes. En el projecte NOSUM també participa el grup ScienceFlows de la Universitat de València.

El GHB és un compost incolor, inodor i de sabor lleugerament salat que quan és ingerit anul·la la voluntat del consumidor. Segons la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències (SEMES), en aproximadament un 20% de les agressions sexuals intervenen aquestes substàncies. D'aquesta manera, el taller pretén dotar de ferramentes de prevenció als assistents enfront de possibles amenaces futures.