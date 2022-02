Cinco claves para diseñar una estrategia de privacidad para tu empresa

Las normas respecto a la privacidad de los usuarios están cambiando y los profesionales del marketing deben adaptarse a este nuevo panorama en el que se exige un compromiso extra que no depende solo de este departamento. Así, toda la empresa debe regirse por una estrategia de privacidad que debe ser respetada y llevada a cabo para garantizar la fidelidad del usuario.

El equipo de Think with Google ha preguntado a los expertos qué hace falta para construir una compañía centrada en la privacidad. Para empezar, estos aseguran que es un ámbito que debe fomentarse desde arriba. Algunos han mostrado estrategias para optimizar la gestión directiva, acabar con los silos y mejorar las experiencias del usuario, entre otras directrices. Si quieres descubrir cómo diseñar tu estrategia de privacidad, en este artículo de Think with Google puedes encontrar las claves para iniciarla. Aunque hay que trabajar duro para llevarla a cabo, según aseguran desde la organización, el esfuerzo merece la pena y así lo constatan los expertos que también afirman que poner la privacidad en primer plano significa sacar mayor rendimiento a las estrategias de marketing. ¿Quieres descubrir cómo?

