Un centenar d'alcaldes participen aquest dilluns en el primer fòrum municipal de la Diputació d'Alacant

El president de la Diputació, Carlos Mazón, presidirà, a partir de les 11.30 hores, aquest conclave "pioner" que comptarà amb dos taules de debat i una intervenció per a abordar la captació de fons europeus, ha detallat la institució provincial en un comunicat.

La periodista Luz Sigüenza serà l'encarregada de presentar i moderar l'esdeveniment, que la seua benvinguda serà a càrrec de la vicepresidenta primera, Julia Parra. Després de la intervenció posterior del president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, l'especialista Quino Palací aprofundirà en el tema de la captació de fons europeus per part dels municipis, així com en el seu impacte econòmic en la província i els procediments per a sumar-se i presentar projectes propis.

A continuació, se celebraran dos taules de debat, la primera d'elles conformada per alcaldes de localitats de més de 5.000 habitants i la segona amb aquells que dirigeixen localitats de menys de 5.000.

Els responsables municipals de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román, Crevillent, José Manuel Penalva, Onil, Humilidad Guill, i Calp, Ana Sala, protagonitzaran les ponències durant la primera tanda, mentre que l'altra serà a càrrec dels alcaldes de Gata de Gorgos, Josep Francesc Signes, Benejússer, Rosa García, Biar, María Magdalena Martínez, i Tibi, José Luis Candela. El primer 'Fòrum d'alcaldes de la província' conclourà amb la intervenció de la vicepresidenta segona, Ana Serna.

Aquest conclave obert es convocarà anualment per a detallar als alcaldes les línies estratègiques del govern de la Diputació i, al mateix temps, per a "escoltar les propostes" dels representants municipals "en pro d'optimitzar les polítiques i línies d'acció" que execute la institució provincial.

El 'Foro de los alcaldes' queda recollit en el 'Reglament Orgànic de la Diputació d'Alacant' -aprovat en sessió plenària el 4 de novembre de 2020 i publicat en el BOP en la seua versió definitiva el 20 de gener de 2021-, en el 'Títol X. Debat de l'Estat de la província i Fòrum dels alcaldes', article 116.