Cristina Porta y Luca Onestini, muy distantes en plató, encienden las alarmas: "¿Seguís juntos?"

En Secret Story forjaron su historia de amor y en Secret Story, esta vez como tertulianos de la edición de anónimos, han saltado las alarmas. Solo unas semanas después de proclamar su amor a los cuatro vientos, coincidiendo con la final de su concurso, del que resultó ganador el italiano, Luca Onestini y Cristina Porta parece que están viviendo un bache que han dejado ver en pleno directo.

Sin ocultar el malestar de uno con el otro, tuvieron que hacer frente a la pregunta directa de si estaban juntos. "Os he visto en el comedor, uno estaba comiendo en un lado y otro en otro", les preguntó Toñi Moreno este domingo en el debate del reality.

"En las parejas se discute también. Explicarlo me parece raro, pero seguimos juntos", explicó Luca. Mientras, la cara de la joven periodista era todo un poema, dejando claro que, efectivamente, habían tenido un pequeño rifirrafe de pareja, pero que ella, de momento, no puede decir que está soltera. "Sí, seguimos juntos, pero no sabía que tenía que explicarlo a todas horas porque en redes todos los días dicen que lo hemos dejado".

Entonces, Moreno resumió la escena: "Te conozco de poco, pero lo que te conozco eres transparente. No estás pasando una buena noche, pero aquí estamos el comando mujeres para animarte".

Una situación un tanto complicada para la pareja y que ha tenido mucha repercusión en las redes, donde el nombre de ambos ha sido tendencia toda la noche y cuyos fans no quieren ni pensar que se encuentran en crisis.