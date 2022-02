Isa Pantoja sentencia a su hermano, Kiko Rivera: "Yo no me drogo ni he estado detenida. Soy una persona sana"

Isa Pantoja entró la semana pasada a convivir con los concursantes de Secret Story. En la casa más famosa de España, la hija de Isabel Pantoja se ha abierto y de qué manera. Por ejemplo, sobre la mala relación con su hermano, Kiko Rivera.

Así, al hablar de sus polémicas, la estudiante de derecho dijo, sorprendentemente, a sus compañeros: "Yo no me drogo, tampoco he tenido altercados, no me he peleado, no he estado detenida... Soy una persona sana".

"Siempre he sido como el conejillo de indias, conmigo se han pasado los límites y se han dicho barbaridades cuando yo no he hecho nada. Al entrar con gente anónima, que no tiene una intencionalidad, me he sentido a gusto y me he abierto con ellos", se desahogó ante Toñi Moreno.

"Mi hermano es gracioso, te habla cualquier cosa, parece un bonachón, pero se le va con todo el mundo. Esta vez ha sido conmigo y se le ha ido mucho. Puede ser muy gracioso, pero hay que tener cuidado porque a veces haces cosas y te cargas todo. Y conmigo pues se lo ha cargado", dijo Isa sobre Kiko, del que se mostró más lejos que nunca.

Además, la joven respondió al último comentario de Kiko en las redes en el que hablaba sobre guardar silencio. "Guardar silencio es precisamente lo que no ha hecho. Yo no he hecho nada, él dijo cosas para hacer daño y no ha parado hasta ahora, pero voy a hacerle caso y voy a dejar el tema a un lado".