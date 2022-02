El cantante El Khattouti El Horami, más conocido como Morad, triunfa en nuestro país, sobre todo entre los más jóvenes. Sin embargo, no había dado aún ninguna entrevista en televisión. Hasta este domingo, que decidió abrirse en lo nuevo de Lo de Évole.

"Yo, en mi primer tour no gané ni mileuros, porqué me llevé a nueve amigos conmigo y un amigo mío estaba en busca y captura y no podía coger un vuelo y cogimos una furgoneta. Me los gasté todo en ellos, eran nueve habitaciones de hotel, nueve comidas, me dije que ese tour era para vivirlo", desveló el joven, que también dejó sorprendido a Jordi Évole al desvelar cuánto gana.

"No sé una cifra exactamente, pero es verdad que he ganado mucho dinero, más que un futbolista de Primera división en un año. Puedo llegar a hacer un millón al año. De Youtube, Spotify, los bolos que hago", especificó.

Morad, de origen marroquí, también reflexionó sobre el racismo. "Pero, ¿esto qué es? ¿Estamos en la época de los nazis con los judíos? ¿Son los judíos y nosotros, los nazis?", se preguntó, indignado, el rapero.

"Usan a un mena como que él ha violado. Todo el castigo del mundo, a rajatabla con esa persona. Pero los que más violan son los españoles. Los que más pegan a sus mujeres son los españoles. ¿Por qué solo es el mena el que ha violado, el que ha hecho algo? Saca la verdad, di que los españoles también hacen eso", se pregunta.

Además, afirmó que su país es Marruecos, aunque él ha nacido en España, porque no le han "querido ver español en ningún lado". Y añade: "Mis raíces son de allí".

Sorbe su música, dijo: "Lo bueno que tiene es que no tiene raza. Lo escucha un español, un marroquí y un latino y los tres juntos la bailan".