La respuesta de Ortega Cano al duro ataque de Rocío Carrasco: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Las palabras de José Ortega Cano la semana pasada en Viva la vida calificando de "irregular" el comportamiento de Rocío Carrasco le han pasado factura, pues la hija de Rocío Jurado aprovechó su aparición este viernes en Montealto: los papeles de Rota para cargar duramente contra el diestro recordándole uno de los episodios más traumáticos de su vida.

Reconoció entonces haber tomado ciertas decisiones que pueden considerarse "irregulares", pero nada "delictivo ni ilegal", porque "yo no bebo, no conduzco, no cojo coches; yo no hago nada de eso", aseveró, haciendo referencia así al accidente de coche que el torero sufrió hace varios años mientras conducía bajo los efectos del alcohol y en el que una persona perdió la vida.

No fue el único ataque que le dedicó Carrasco, pues afirmó categóricamente que si estuviera en sus manos le borraría "completamente" de la vida de su madre porque cree que así ella "hubiese estado mejor". Además, se atrevió a conjeturar que, en su opinión, la cantante también lo haría.

Estas declaraciones han dolido mucho a la familia de Ortega Cano, que este sábado se ha pronunciado a través de Ana María Aldón, su esposa. "Lo hubiera hecho si hubiera querido", ha respondido tajante en Viva la vida sobre la posibilidad de que Rocío Jurado hubiera quisiera dejar al torero, recoge la revista Semana.

Respecto al recordatorio de esos momentos tan oscuros en la vida del diestro, cuando pasó por la cárcel por homicidio imprudente tras el accidente de tráfico, la colaboradora de televisión ha confesado que "me duele especialmente", ya que considera que nadie tendría por qué recordarle "esa etapa" o utilizarla "para hacer más daño" porque "mi marido está juzgado, condenado y cumplió con lo que tenía que cumplir", ha subrayado

Para ella, las afirmaciones de Rocío son "horrorosas" y para nada "comparables" con las que hizo el torero sobre ella, además de "duras" y "dañinas", y han provocado la tristeza de Ortega Cano, que ha querido responder públicamente: "Me ha dicho: 'estoy muy tranquilo y tengo la conciencia muy, muy, muy tranquila", ha contado Ana María.

La tertuliana ha admitido que la situación los está sobrepasando porque el diestro está "en el paredón" y anímicamente ambos "estamos jodidos". "Así no se puede vivir", ha señalado, al mismo tiempo que reconocía temer que la salud de su marido empeorase como consecuencia del revuelo mediático en el que está envuelto día sí y día también desde que Rocío Carrasco reapareciese en televisión con Rocío, contar la verdad para seguir viva.