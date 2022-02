B Jones, la pinchadiscos de España que llega más alto en Tomorroland

La pinchadiscos jiennense B Jones aseguró sentirse con “mucha ilusión” y “mucha responsabilidad” tras ser elegida para actuar en el escenario principal de Tomorrowland, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, y convertirse en la primera persona nacida en España en pinchar en esta plataforma, con capacidad para 150.000 espectadores.

“Recuerdo cuando mi mánager me llamó, que estaba en Japón sola. Yo corría por las calles de Japón pensado que me iba a volver loca” de alegría, rememoró Beatriz Martínez (B Jones).

La confirmación de su actuación se produjo en 2020, pero la pandemia de Covid-19 obligó a cancelar el evento y a trasladar Tomorrowland 2021 al plano digital, donde la artista también tuvo un papel destacado, pero digital.

“Yo lo sentí como si estuviera en Tomorrowland. Fue increíble. Ahora vengo con más experiencia, después de haber escuchado mi set, de ver cuánto le gustó a la gente. A mí eso me da seguridad”, aseguró la artista, que en 2022 se estrenará por partida doble, ya que actuará en el 'main stage' el primer y el tercer fin de semana del festival (del 15 al 17 de julio y del 29 al 31, respectivamente).

A sus 27 años, Beatriz se dio cuenta de que “no hacía nada más que trabajar, vivía sola en Madrid y no era feliz”, así que el día de su cumpleaños fue a la discoteca Kapital, donde ya trabajaba, y, tras hablar con el DJ y un periodo de aprendizaje, pasó de organizar las fiestas a ser ella la encargada de animarlas.

Tras una primera prueba en Madrid, Beatriz comenzó a recibir ofertas y después de una de ellas, conoció a su actual mánager, que la introdujo en Pacha Ibiza para hacer el World Tour.

“En menos de un año yo ya estaba viajando por todo el mundo con Pacha. Y de ahí a (la discoteca) Ushuaïa, a recorrer el mundo y de ahí a Tomorrowland”, comentó B Jones, resumiendo en solo un par de frases su meteórica carrera en el mundo de los pinchadiscos.

El circuito de la música electrónica es un ámbito predominantemente masculino, en el cual Beatriz aseguró haber sufrido algún caso puntual de machismo, con compañeros que “piensan que no sabes y que no eres tan profesional por ser mujer". No obstante, a renglón seguido recalcó son casos puntuales y que normalmente la “tratan muy bien” y que no se ha encontrado “situaciones más machistas en esta profesión” que en cualquier otro trabajo.

La artista andaluza consideró que una buena actuación en el escenario puede suponer un punto de inflexión en su carrera y se mostró “segura” de que un montón de gente que no la ha visto antes va a “conectar” con ella, además de poder mostrarse frente a promotores del sector para que cuenten con ella en futuros festivales.

Tras conquistar la cima de la música electrónica, la artista quiere dejar un legado musical de peso con “una canción que todo el mundo la baile” y, para ello, Beatriz está a punto de lanzar una composición escrita por ella misma llamada I fall in love y en la que la DJ se aleja de sus registros más habituales.

Una vez se consume su actuación en Tomorrowland, la artista confesó que su otro gran sueño es producir con el DJ sueco Tiësto, uno de sus referentes desde sus inicios y con quien ya ha compartido cabina en dos ocasiones, y se mostró “confiada” en poder hacerlo en algún momento. “Sería una colaboración que me encantaría. Y creo que si te mentalizas en algo al final pasa”, concluyó la artista.