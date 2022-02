Sucesos.- Recuperan un serval africano en una parcela de Polop

Los hechos han ocurrido el pasado 28 de enero, cuando el titular de la finca, al percatarse de la presencia del animal y para evitar los posibles problemas que pudiese generar la reacción del serval con sus animales domésticos, decidió llamar a la Guardia Civil, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Agentes del Seprona de Altea acudieron al lugar, donde observaron cómo el animal se encontraba en estado nervioso y había trepado hasta la copa de un pino. Ante los posibles riesgos que pudiese sufrir el animal, solicitaron la colaboración de una protectora de animales de La Nucía, que acudió al lugar. Una vez en el lugar, los trabajadores de la protectora atraparon al animal y lo despositaron posteriormente de forma temporal en unas instalaciones adecuadas para este fin.

El pasado martes 15 de febrero, tras diversas gestiones, los agentes han entregado el animal a AAP Primadomus, una fundación de protección de mamíferos exóticos situada en la localidad de Villena, que ha aceptado acogerlo para conseguir su rehabilitación y su socialización con otros de su especie.

Por otro lado, la Guardia Civil continúa con las investigaciones para conocer el origen del animal y, por otro lado, para identificar a su posible poseedor.

FÉLIDO SALVAJE

El serval es un félido salvaje de tamaño medio, parecido al gato pero con mucha mayor envergadura que vive en zonas de matorral, sabanas, selvas y semidesérticas de África. La esperanza de vida de estos animales puede llegar hasta los 20 años.

Aunque los servales jóvenes pueden ser domesticados, son difíciles de mantener en cautividad porque no suelen reconocer la jerarquía impuesta por sus dueños y necesitan una alimentación especial, según indica la Guardia Civil. A pesar de ello, cada vez se venden más, y muy caras, como mascotas exóticas en Estados Unidos. En España su tenencia está prohibida, salvo casos excepcionales, al ser considerada una especie exótica.

La Guardia Civil aconseja que, ante el hallazgo de este tipo de animales, las personas deben de abstenerse de tratar de atraparlos. Así, la actuación del ciudadano debe limitarse a ponerse en contacto con personal especializado o efectuar una llamada, como en este caso, al teléfono de urgencias de la Guardia Civil, 062.

El especialista en Grandes Felinos en AAP, Pablo Delgado, ha asegurado que el animal, que ha sido bautizado como Sahel, es "relativamente joven" y aparentemente se encuentra "bien". Ahora, pasará unas cuatro semanas en una zona de cuarentena, aislado de otros animales. Una vez que se descarten enfermedades contagiosas y se evalúe su estado, se podrá ver la posibilidad o no de socializarlo con otros servales en las instalaciones.

Los servales no son animales de compañía sino animales salvajes que son difíciles de mantener en cautividad porque no suelen reconocer la jerarquía impuesta por sus dueños. "No son animales que hayan sido domesticados como los gatos, esto quiere decir que cuando juegan e interactúan lo hacen en sus propios términos y pueden llegar a ser destructivos e incluso peligrosos", ha añadido Delgado.