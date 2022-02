Compromís pide al Consejo Rector de la CVMC un informe sobre la puesta en marcha este año del segundo canal de radio

La petición de dicho informe surge a raíz de la "respuesta negativa" que el director general de À Punt, Alfred Costa, dio al diputado Nadal cuando le preguntó, en la última sesión de la Comisión de RTVV y del Espacio Audiovisual, cuándo pensaba abrir el segundo canal de radio, según ha indicado la coalición en un comunicado.

"La obligatoriedad de un segundo canal de televisión y radio en la RTVV viene marcada por la ley 6/2016. Y, a pesar de que desde Compromís somos conscientes de las dificultades económicas para poner en marcha un segundo canal temático de televisión, no vemos inconveniente a poner en marcha de forma inmediata el segundo canal de radio previsto", ha indicado.

De hecho, ha remarcado que el incremento presupuestario de 12 millones de euros, "que se ha conseguido gracias a las enmiendas de Compromís a la Ley de Presupuestos, lo haría viable".

"Este suplemento presupuestario ha sido reconocido por el mismo Alfred Costa en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana del pasado jueves. No obstante, Costa se niega aludiendo a la segmentación de la audiencia. Mientras que para Compromís se trata de diversificar y aumentar audiencia, además de dar cumplimiento a la ley que prevé en este segundo canal de radio la divulgación cultural y musical de los productos de la industria cultural valenciana", ha lamentado.

El diputado de Compromís y miembro de la comisión de RTVV en Les Corts, Josep Nadal, ha alegado en defensa de este segundo canal de radio el mínimo coste del formato, para aprovechar los espacios que ya existen, así como los productos musicales valencianos "que ya están hechos y pagados incluso con colaboración del Instituto Valenciano de Cultura".

"Este segundo canal de radio puede dar cabida a la colaboración con entidades y movimientos sociales, que a veces no tienen suficiente espacio en el primer canal, y dar cumplimiento a la ley. Pero la respuesta del director general fue que dichas asociaciones tal vez no cumplirían el libro de estilo de la cadena. Desde Compromís nos sorprende mucho la contestación del Sr. Costa, puesto que estigmatiza entidades y movimientos sociales al presumir que no cumplirían con un código ético", ha afirmado el diputado de Compromís.

Además, Nadal también ha puesto de manifiesto que le gustaría que la RTVV "incrementara su presencia en las nuevas tecnologías vía plataformas tecnológicas porque hay un potencial que hay que aprovechar, y llegar a las personas más jóvenes que, de momento, no acaban de conectar con el primer canal de televisión de À Punt".

Por su parte, la portavoz de Compromís en la Comisión de RTVV, Mònica Álvaro, ha manifestado que la competencia de poner en marcha un segundo canal de radio la tiene el Consejo Rector. "Por ello, hemos solicitado un informe económico para conocer al por menor los costes de poner en marcha durante esta legislatura el segundo canal de radio, tal como manda la ley de creación de À Punt", ha apuntado.

"En Compromís somos los primeros que luchamos, año tras año, por unos presupuestos dignos para la RTVV y creemos que este mandato de la ley es perfectamente viable con los incrementos presupuestarios que hemos conseguido. Así que tendrá que ser el Consejo Rector quien diga si va o no a cumplir la ley", ha finalizado.