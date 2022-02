Conflicto Ucrania - Rusia: últimas noticias en directo de la tensión bélica en Europa

La tensión entre Rusia y Ucrania no solo no afloja sino que conforme avanzan las horas, el clima sigue siendo de máxima alerta. EE UU sigue avisando de que el ataque será "inminente" y que Moscú solo está buscando "un pretexto" para ello, mientras Rusia insiste en la "histeria" y en que una nueva invasión "no está en los planes".

Al mismo tiempo, Donetsk y Lugansk, dos regiones prorrusas en el este de Ucrania, se han vuelto a convertir —como en 2014— en el foco central de un conflicto que todavía no es militar, pero puede serlo pronto.