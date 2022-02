València acollirà aquest estiu de manera presencial una nova edició de la trobada de videojocs Dreamhack

Per a obrir boca, demà se celebra ja a València la primera edició d'Esports City València, una lliga amateur d'esports en línia entre ciutats. La trobada tindrà lloc en el centre esportiu i cultural la Petxina de 10 hores del matí a 21 hores de la nit ininterrompudament.

La regidora d'Esports, Pilar Bernabé, ha explicat que per a la ciutat de València és "absolutament important tindre un esdeveniment com aquest, que segueix el relat en el qual vol treballar aquesta ciutat per a posicionar-se a nivell nacional i internacional com un pol de referència en els videojocs i en els jocs en línia".

En eixe sentit, ha destacat que "aquesta és la gran notícia que rebran aquest cap de setmana tots els seguidors i seguidores de Dreamhack i, evidentment, també aquesta ciutat". Bernabé creu que "el model econòmic que treballa aquest govern, en col·laboració amb la Generalitat, marca una línia estratègica que va molt lligada amb la innovació econòmica i amb la tecnologia".

A més, segons la regidora, "gaudim d'un sector productiu i un ecosistema vinculat a aquest sector que està exportant talent a tothom. Per açò, nosaltres, des de l'Ajuntament, en eixa voluntat de col·laboració, volem afavorir que la ciutat servisca com a escenari per a posar en valor tot el talent".

Per la seua banda, el director comercial de Fira València, Jorge Fombellida, ha explicat que per a Fira València és "un esdeveniment d'enorme rellevància que cada any suposa un repte i la sensació de trencar una barrera perquè, en aquests moments, hi ha molt pocs llocs en el món que puguen acollir aquest festival".

En eixe sentit, el responsable de l'empresa ENCOM, que organitza l'esdeveniment, espera una "participació massiva perquè enguany estem desitjant tornar als actes presencials i són una gran alegria".

Dreamhack és la major xarxa de festivals de videojocs i oci digital del món, que es va celebrar a Suècia per primera vegada en 1994. A més de València, anualment se celebra en altres 12 ciutats com Dallas, Leipzig, Jönköping, Malmö, Austin, Mont-real, Atlanta, Denver i també als Països Baixos. L'any 2019, l'últim any amb format presencial, van acudir a València unes 65.000 persones.