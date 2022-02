Tras revelar Kiko Matamoros que su hermano Coto es uno de los que está detrás del acoso en redes a su actual pareja, Marta López, varios de sus compañeros en Sálvame han relatado sus últimos encuentros con Coto Matamoros. Pero el más duro ha sido el episodio que ha contado Carmen Borrego.

"No puede ser peor persona. La última vez que trabajé con él fue en la otra cadena, cuando nos fuimos", ha comenzado a relatar el episodio Carmen Borrego. "Tuve muchos problemas con él, cuando era colaborador nuestro. Yo era la directora".

"Uno de los días, él se equivocó. Vino a trabajar y no estaba convocado. Y ya sabéis vosotros cómo funcionan las cosas de los colaboradores. Uno viene tal día y otro viene tal día. Yo salí y le dije: 'oye, lo siento, te has equivocado'. Y me estrelló contra una pared", ha afirmado Carmen ante el estupor del resto de sus compañeros.

"Tuvo que salir el realizador a salvarme" ha seguido relatando Carmen Borrego. "Me estrelló contra la pared de verdad, físicamente. Simplemente porque le dije que no era su día". Carlota Corredera ha querido saber si Carmen denunció la agresión, y esta lo ha negado.

"No lo denuncié. No lo hice por mi madre, no lo hice por la productora, no lo hice por muchas cosas" ha terminado su relato, un personaje muy polémico y que ya ha protagonizado varios encontronazos con los colaboradores de Sálvame.