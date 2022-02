Carlota Corredera ha querido abrir un melón en Sálvame: ¿qué van a hacer los colaboradores tras jubilarse? No es la primera vez que lo pregunta. Ya la última vez, Kiko Matamoros avisó de que le quedaba poco tiempo en el programa, y que quería retirarse a una isla fuera de España a escribir.

Y la nueva vez que han hablado del tema, Chelo García-Cortés ha querido confesar cómo se ve cuando se jubile. Y, curiosamente, su plan cuadra mucho con el de su compañero Kiko Matamoros. "Cuando me jubile, disfrutaré más de mi pareja, y también de mi perra. Me iría a una playa. Me gustan mucho las Islas Canarias, por ejemplo. Pero voy a tardar mucho en irme".

"Haré algo que ahora no hago por falta de tiempo: volver a escribir" ha confesado Chelo. "Voy a escribir, a defender a toda la gente LGTBI. Porque cada vez me dan más miedo los que están en el poder". Pero también ha querido dejar claro que aún le queda cuerda para rato. "Soy capaz de seguir viviendo de mi trabajo".

Lydia Lozano, por otro lado, también ha dado su visión sobre su posible jubilación. "Intentaré salir más, y sobre todo, viajar mucho más. En cuanto me jubile me voy a Australia".