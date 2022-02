Band of Horses reprograma sus conciertos en España

Los conciertos que la banda estadounidense Band of Horses tenía previsto ofrecer este próximo mes de marzo en España han sido postergados al día 18 noviembre, en el caso del que iba a tener lugar en Barcelona, y al 20 de ese mismo mes, el de Madrid.

Originalmente, estas actuaciones deberían haberse celebrado el 24 de marzo en la Sala Razzmatazz (finalmente será en la Sala Apolo de la ciudad condal) y, un día después, en La Riviera de la capital española, ubicación que se mantiene.

Según el escueto anuncio en sus redes sociales de la promotora Live Nation, las entradas adquiridas para las fechas iniciales seguirán siendo válidas tras estos cambios.

Junto con sus compromisos en suelo español se han reasignado todas sus citas en Europa, empezando el 26 de octubre en Manchester (Manchester Academy) y acabando el 22 de noviembre en Lisboa (Coliseu dos Recreios), tras pasar por ciudades como Londres (Roundhouse, 30 de octubre), Berlín (Astra Kulturhaus, 12 de noviembre) o Milán (Fabrique, 15 de noviembre).

La última vez que Band of Horses actuaron en España fue en 2017, año en el que igualmente tocaron en Madrid (como parte del cartel del Dcode Festival) y en Barcelona (entonces en la Sala Apolo).

El motivo de su próxima gira será presentar en vivo un nuevo disco, Things Are Great, el quinto álbum de estudio del grupo originario de Seattle (EE.UU.) que, según la nota de prensa de BMG, constituye una "vuelta al sonido de sus primeros trabajos".

Todas las canciones fueron escritas antes de la pandemia y en ellas Ben Bridwell, líder de la banda, se muestra más autobiográfico que nunca. "Siento que todo el mundo ha pasado por etapas en las que nada va bien, pero tienes que aguantar y seguir adelante", dijo sobre uno de los primeros sencillos, Crutch.

Band Of Horses comenzó su carrera discográfica con el álbum Everything All The Time (2006), al que siguieron Cease to Begin (2007), Infinite Arms (2010) y Mirage Rock (2012), que los han convertido en una prestigiosa referencia dentro del rock 'indie'.