El restaurant amb estrela Lienzo impulsa en el seu menú un projecte per a recuperar apicultura urbana a València

Així, dins dels Jardins de Vivers, l'Observatori Municipal de l'Arbre de València, OMAV, gestiona la Xarxa de Recuperació d'Eixams Urbans i, a més, s'encarrega d'engegar tasques de divulgació i formació entorn de les abelles i l'apicultura urbana a València. Tot açò forma part d'un projecte global impulsat per l'Ajuntament de València, "conscient de la importància de les abelles i els pol·linitzadors en l'ecosistema de la ciutat".

La collita del colmenar municipal va tindre lloc en 2021 i d'ella es van obtindre 326 quilos de mel (l'anterior va aconseguir els 230 quilos). En aquest sentit, tota la producció s'entrega a aquells ciutadans que participen en activitats de sensibilització, mentre que els excedents anuals es reparteixen entre associacions benèfiques sense ànim de lucre.

María José Martínez, qui declara que "la mel a Espanya està deixada de la mà de Déu i l'apicultor absolutament desemparat" i, enfront d'açò, empra en el seus menús aquesta mel que les abelles obtenen libant nombroses plantes melíferas i aromàtiques, com la sàlvia i les mal considerades 'males herbes', que componen la flora silvestre i resulten fonamentals en la composició de la mel.

Per exemple, la xef ofereix actualment aquest producte en unes postres -mel urbana, timó i llimó- i un plat principal -caneló de formatge 4 Picos embolicat en gelatina de mel de flor del taronger i all negre-. També la usa en estat pur en diverses elaboracions, com maceracions, mantegues o fermentacions, i com edulcorant i estabilitzant natural.

"La mel urbana, que a Espanya només s'elabora a València, Alacant, Màlaga i Tarragona, és més neta que la d'altres cultius com el girasol o la flor del taronger, ja que en el camp s'utilitzen pesticides. Per contra, en la ciutat no hi ha grans cultius químics i la contaminació dels cotxes no arriba a la mel, explica la cuinera, que afig en un comunicat: "el fet de gestionar ruscs urbans és possible, només ho frena la legislació".