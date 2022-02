Terelu Campos y María Patiño, desde que son las presentadoras de Sálvame Lemon Tea, la nueva sección que abre el programa todos los días, no dejan de prestarse a un sinfín de espectáculos y pruebas. ¿Sus favoritas? Las que implican bailar.

Ya lo hicieron en dos ocasiones homenajeando a Pasión de Gavilanes. Una vez solas, y otra acompañadas de todos los colaboradores del programa. Pero esta vez, a quien han querido homenajear ha sido a John Travolta, que cumple 68 años.

Tras un vídeo del actor en el programa de Jimmy Fallon bailando de nuevo You're the one that I want, el tema de Grease, han decidido imitar su baile lo mejor posible.

Así, acompañadas de la canción, y aventurándose a cantarla, las dos presentadoras han imitado al mítico actor con un baile que todos recordamos, sobre todo porque seguramente lo hayamos bailado un sinfín de veces en nuestra vida. Porque es escuchar las primeras notas del tema y la cadera se mueve sola.

Terelu y Patiño bailando me dan la vida #yoveosalvame pic.twitter.com/qf7pVJqqRU — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 18, 2022

'Grease' cumple 44 años

El clásico musical protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John se estrenó en 1978 y cumple este año la friolera de 44 años, siendo uno de los musicales más famosos de la historia del cine, y uno de los más recordados. De hecho, Paramount+ prepara una serie precuela sobre el universo de la película.