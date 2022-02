Kiko Matamoros defiende a Marta López de sus acosadores: "Es asqueroso"

La influencer Marta López Álamo, pareja actual de Kiko Matamoros, recibe desde hace días una oleada de críticas en sus redes sociales. Los comentarios sobre su físico, su trabajo y sus publicaciones han hecho que explote y suba un vídeo llorando desconsolada.

Kiko Matamoros, que sabe lo que es sufrir acoso en redes, y que muchas veces ha pedido a los políticos que empleen su poder en acabar con el cyberbullying, ha querido defender a su pareja en Sálvame Lemon Tea.

"Se encuentra jodida, porque es a diario. Si lo recibes un día, lo sobrellevas. Tiene que pensar que hay muchos más positivos, que le dan apoyo, que los negativos", ha expresado en el plató.

"Yo el consejo que le he dado es que tiene que ser psicológicamente fuerte. No hacer caso de estas cosas. Porque si haces caso, lo que alimentas al final es al depredador, al hijo de perra que se crece sabiendo que encima te hace daño", ha dicho, muy molesto. "Es asqueroso que pase en una sociedad en la que intentamos estar a la altura de los tiempos que vivimos".

Terelu Campos y María Patiño han querido unirse a ese alegato contra el acoso en redes. "Bloquear, es lo que hay que hacer. Desgraciadamente, no vamos a poder evitar que desalmados digan lo que quieran. Pero al menos evitamos que nos lleguen los mensajes", ha apuntado la hija de María Teresa Campos.

Su compañera se ha mostrado aún más contundente. "No va en nuestro sueldo que nos llamen gordas, viejas o feas. Hay que denunciarlo. No me da la gana ya. Hace mucho daño a la gente joven, que no está tan preparada como nosotras. No dejan de insultarnos por el hecho de ser mujer o por no ser perfecta. Y la que lo es, jode por ser perfecta", ha declarado Patiño.