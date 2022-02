Catalá i Almeida aposten per "captar talent" amb una administració local "àgil" i "impostos baixos"

Segons ha arreplegat el PP en un comunicat, Catalá ha advocat per "posar als joves en el centre de totes les polítiques publiques i apostar fermament pels emprenedors". També ha apostat per "construir una administració àgil i eficaç que done totes les facilitats del món als qui volen obrir un negoci a València, als qui volen desenvolupar el seu projecte o als qui volen invertir en la nostra ciutat".

La portaveu del PP ha denunciat el "col·lapse de llicències" que pateix la ciutat. "És impresentable que els qui volen obrir un negoci estiguen mesos i mesos i fins i tot anys perquè se li done una llicència. El col·lapse de llicències del govern de Ribó està fent que València perda moltes oportunitats, i això ha d'acabar construint una administració sense traves burocràtiques".

"Des del Partit Popular tenim clara quina és la recepta per a generar riquesa i ocupació. I això ha de passar sí o sí per baixar impostos" ha afirmat Catalá qui ha posat d'exemple les baixades d'impostos que ha dut a terme Almeida en els tres últims anys. "A València, Compromís i PSPV ha fet tot el contrari. Va pujar els impostos en plena pandèmia i s'ha negat en aquests dos anys a baixar-los. Mentre l'esquerra fregeix a impostos als veïns, les inversions no arriben als barris. València no està ni més neta ni és més segura", ha indicat.