La epilepsia en perros, un trastorno mucho más común de lo que parece

La epilepsia en perros es un trastorno neurológico crónico que afecta a un 2,5% de los canes, según afirman desde Urgencias Veterinarias Zaragoza. Esto la convierte en una enfermedad bastante común que acompañará durante toda la vida a algunas mascotas, aunque actualmente es posible controlarla con una medicación pautada, no obstante, las crisis pueden aparecer igualmente.

Existen razas de perros que tienen una predisposición mayor a sufrir este tipo de enfermedad crónica. Los pastores alemanes, pastor belga, border collie, caniche estándar o golden retriever son algunas de ellas, tal y como explican en el artículo Clasificación de la epilepsia y síndromes epilépticos: una tarea pendiente para la medicina veterinaria.

Causas de la epilepsia en perros ¿la genética tiene algo que ver?

Aludiendo al artículo ya mencionado, existen varias causas que pueden provocar la epilepsia en perros. La primera, que ya se encuentra reconocida, es la de origen genético. Es por esta razón por la que algunas razas tienen una mayor predisposición que otras a sufrir esta enfermedad. Normalmente, aparece "entre los 6 meses y los 6 años de edad", según Urgencias Veterinarias Zaragoza.

Otra de las causas de la epilepsia en perros puede surgir debido a alguna infección o traumatismo. Pero, también podría aparecer esta enfermedad sin que se pueda reconocer ninguna de las dos causas anteriores en ella. Es, entonces, cuando hablaríamos de una epilepsia de origen desconocido.

¿Cuáles son los síntomas de la epilepsia en perros?

El principal síntoma de la epilepsia son las convulsiones que pueden ir acompañadas de una salivación excesiva, pérdida de la conciencia, orinarse encima, entre otras posibilidades. Estas crisis pueden ser más o menos frecuentes, algo que es importante comunicarle al veterinario para que este pueda proporcionar una pauta farmacológica adecuada.

Es posible que algunos perros durante una crisis epiléptica se vuelvan más agresivos. Algo que es importante saber es que la epilepsia en perros hace que la esperanza de vida sea mucho más corta. Si un perro puede vivir hasta los 20 años en algunos casos, con la epilepsia puede que solo llegue a los 9 años.

La epilepsia en perros tiene tratamiento, pero no cura

En la actualidad, todavía no sabemos cuál es la cura para la epilepsia en perros, no obstante, es posible ayudar a los canes a tener una calidad de vida mejor. Los medicamentos antiepilépticos contribuyen a reducir el número de crisis que pueden tener y hay otra serie de medicamentos para cuando estas ocurran. No es una enfermedad que se pueda evitar, pero sí controlar en cierto modo.

Seguir los consejos del veterinario puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los perros con epilepsia de una manera notable. Es cierto que en algunos casos la enfermedad parece incontrolable, por eso, todavía hacen falta muchos más estudios para poder ofrecer una solución más eficaz para aquellos casos en los que los perros son diagnosticados con esta enfermedad.

Debemos reconocer que no es una enfermedad fácil, que a los dueños les duele mucho ver cómo su perro está sufriendo, pero que con un seguimiento y una pauta de medicación es posible que tenga una buena calidad de vida. Al igual que la epilepsia afecta a las personas, lo mismo les ocurre a los perros, pero esto no quiere decir que no puedan tener una vida plena.