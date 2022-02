El 96,6% de les persones trans va mantindre la decisió d'iniciar la transició malgrat l'impacte de la pandèmia

Així, es desprèn d'un estudi elaborat per la Unitat de Referència d'Identitat de Gènere del Departament de Salut de València - Doctor Peset sobre l'impacte de la Covid-19 i les mesures de distanciament social en el procés de transició mèdica, social i administrativa de persones trans binàries i no binàries i publicades en la revista Psicosomàtica i Psiquiatria, segons fonts d'aquest centre hospitalari.

Sobre aquest tema, el psicòleg d'aquesta unitat Felipe Hurtado ha assenyalat que com a "grup vulnerable que pateix amb freqüència estigmatització, discriminació i estrés de minoria", les persones amb diversitat d'identitat de gènere "enfronten nombroses disparitats en comparació de la població cisgènere" ja que la prevalença de depressió, ansietat greu i estrés post traumàtic és "més alta i també la de comportaments autolesius i autolítics".

A més, amb l'esclat de la pandèmia, els recursos sanitaris es van centrar a atendre a les persones infectades i es va reduir l'activitat no essencial. Així, la privació d'una atenció adequada en el cas de les persones trans "pot portar a un augment de l'autohormonació, inclosos possibles riscos físics sense un seguiment adequat i incrementar l'estrés, la depressió i els comportaments suïcides".

Per açò, ha explicat que era necessari avaluar l'impacte per a adaptar l'assistència a les seues necessitats i al nou panorama, ja que les mesures adoptades els han impedit mantindre un contacte presencial amb aquestes persones.

En eixe sentit, ha apuntat que moltes d'elles van passar el confinament amb membres de la seua família que "no donen suport ni reafirmen la seua identitat de gènere i unes altres es van confinar totalment soles, perquè la probabilitat de no tindre parella i de no tindre fills és molt més alta en persones trans".

IMPACTE SANITARI I PSICOLÒGIC

De fet, el 71,3% de les persones que va participar en l'estudi va afirmar que la situació de pandèmia i les mesures de control havia afectat al seu procés de transició mèdica.

No obstant açò, davant aquestes dificultats per a l'atenció sanitària, com a cancel·lació de consultes o retard de l'inici del tractament, el 85,1% va indicar que sí se li havien oferit solucions: reprogramació de la consulta presencial amb mesures per a la protecció de la salut, consulta telefònica, videoconferència i consulta a través de correu electrònic.

La dificultat per a adquirir el tractament hormonal per desproveïment en farmàcies va afectar només al 7,4% i, en el mateix percentatge va afectar la cancel·lació i demora de tràmits administratius relacionats amb la transició social i legal, segons les mateixes fonts.

La interrupció en el seguiment, suport i acompanyament psicològic va afectar en baixa proporció (4,3%) i la cancel·lació programada i demora de la cirurgia d'afirmació de gènere va afectar només al 2,1%. No va tindre cap problema relacionat amb el tractament hormonal el 67% i, quant a la satisfacció rebuda en la resolució de problemes mèdics, la majoria de les persones (77,7%) va manifestar estar satisfeta.

L'impacte psicològic per les conseqüències del confinament i les mesures de control social va evidenciar que el 74,5% dels participants va mostrar inestabilitat emocional i, com a conseqüència, l'estat emocional general va empitjorar per a la mitat de la mostra (53,2%). El 44,7% va rebre ajuda psicològica, bé de forma presencial o bé per telèfon o plataforma online.

Per tot açò, els autors de l'estudi plantegen que l'actual situació sociosanitària obliga a plantejar nous models assistencials per a les persones amb incongruència de gènere que han de desenvolupar-se seguint una estratègia personalitzada que estratifique cada cas segons nivells de risc, i sempre des del si d'un equip multidisciplinari expert en identitat en el qual també s'implique l'atenció primària.

Així, advoquen per proposar la telemedicina als casos de baix risc social, psicològic i clínic i reservar l'atenció presencial als casos que es consideren de major risc".

METODOLOGIA DE L'ESTUDI

En l'estudi han participat 94 persones amb una edat mitjana de 23,71 anys (rang de 18 a 54 anys) mitjançant una enquesta de dades anonimitzats i confidencials que es va realitzar de juny a desembre de 2020.

De les 94 persones, el 63,8% eren persones que sol·licitaven iniciar tractament d'afirmació de gènere i el 36,2% ja ho havien iniciat. La gran majoria (92) són persones binàries (el 56,4% de gènere masculí i el 41,5% de gènere femení) i només dos afirmen ser de gènere no binari.