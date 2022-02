Dulceida habla abiertamente de los problemas vaginales que está sufriendo: "Tengo un dolor en el clítoris brutal"

La influencer Dulceida preocupó en las últimas horas a sus tres millones de seguidores al compartir una imagen desde urgencias del hospital. Tras los miles de mensajes, aunque reconoció "vergüenza" quiso revelar sus problemas médicos.

"Sé que es un tema un poco tabú, pero que al final nos pasa a todas, todas tenemos vagina y voy a hablarlo con naturalidad", ha comentado en sus historias este pasado jueves.

Según ha relatado en el avión de vuelta de Dubai el pasado fin de semana. Unas molestas en el clítoris se convirtieron en un gran dolor al día siguiente. Por eso, el domingo acudió a urgencias y la recetaron un tratamiento para la candidiasis.

"La doctora me miró muy rápido, me dijo que seguramente eran hongos y me recetó óvulos. Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía, era un dolor en el clítoris brutal", ha relatado.

Dulceida en su historia de Instagram. DULCEIDA / INSTAGRAM

Días más tarde, finalizado el tratamiento, el dolor solo ha empeorado. De hecho, este miércoles en su segunda visita a urgencias han tenido que pincharla por el dolor. "Hoy no puedo ni moverme", ha explicado: "Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante".

"No saben muy bien lo que es", ha reconocido además, "La zona está infectada y me han dado antibióticos, pero si en 72 horas no mejoro, me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no llegue a eso".

"Si la primera ginecóloga hubiera visto lo que tenía y que no era candidiasis no hubiese llegado a estar así", se ha lamentado, enfadada con la situación y preocupada por su salud.