Tenemos el truco definitivo para eliminar las bacterias de tus dispositivos: este limpiador a presión de menos de 7 euros

No hay día en el que no echemos mano del móvil, el ordenador, la tablet y un sinfín más de dispositivos electrónicos. Y es que, ya sea para (tele)trabajar o para disfrutar de las horas de relax en casa, es habitual que estemos rodeados de alguna pantalla que previamente hemos manipulado. Sin embargo, rara vez los limpiamos como es debido, a pesar de que es bien sabido que son unos de los elementos que más bacterias acumulan de casa, llegando a tener hasta 30 veces más de las que pueden encontrarse en la taza del váter. Y no, no vale pasar un paño húmedo por encima hasta que dejen de verse las huellas dactilares: hay que apostar por productos específicos.

Desde 20deCompras no hemos querido perder la oportunidad de buscar por ti una herramienta de calidad que nos ayude en esta tarea, eliminando de forma efectiva la suciedad y el polvo de teclados, impresoras y otros equipamientos técnicos.

Este espray es eficaz para muchos dispositivos. Amazon

Cómo funciona este espray

Para remover la suciedad y el polvo, este modelo cuenta con un tubo de extensión que permite llegar a los rincones más difíciles de limpiar, incluidas, por ejemplo, cada una de las piezas de los teclados. Eso sí, es recomendable pulverizar el espray cerca de las zonas de los dispositivos a limpiar y hacerlo con pequeños toques en vez de pulsando de forma continua.

Más allá de la higiene, llevar a cabo una limpieza periódica de nuestros dispositivos nos asegurará que estos tendrán una vida útil más larga. El que remarcamos sobre estas líneas es el modelo de 400 ML, el más vendido de Amazon, pero también está disponible en otros formatos como el de 200 ML, el que está diseñado con aroma de manzana e, incluso, las toallitas especialmente diseñadas para limpiar los monitores y las pantallas y eliminar así los restos de huellas dactilares y otras marcas.

