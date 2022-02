¿Nueva pareja de 'La isla de las tentaciones'? Gal·la se pronuncia sobre los rumores de su relación Manuel

Las redes sociales no engañan, y los usuarios han empezado a detectar cierta similitud en algunas publicaciones de Gal·la y Manuel, de La isla de las tentaciones. Por ello, han comenzado a surgir rumores de que la ex de Nico y el ex de Lucía podrían estar saliendo juntos.

La catalana, que participó en la cuarta edición, ha querido pronunciarse brevemente sobre este tema en su canal de Mtmad, pues no deja de recibir mensajes preguntándole si el gaditano y ella están juntos.

"Ya sabéis que Manuel y yo estamos en el nuevo reality de Mtmad, Celebrity Game Over", aclaró. Y es que ambos han convivido en este programa en el que se enfrentan a un hacker que intenta destapar sus farsas en redes sociales.

"Si queréis saber qué es lo que ha pasado y qué tipo de relación tengo con él, deberíais de ver el reality. Cuando termine el programa contaré en qué punto estoy en mi relación con Manuel", prometió.

Sin embargo, de nuevo y como en el programa en el que participan, las redes sociales no mienten, pues una tiktoker subió un vídeo en el que aparecían ambos juntos en la playa de Cádiz. "Se dieron un beso y se echaron muchas fotos, pero no pudimos grabarlo porque nos daba cosa", aseguró la usuaria.