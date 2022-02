Educació obrirà el 21 de febrer la inscripció en les proves de certificació de les escoles oficials d'idiomes

D'aquesta manera, la inscripció i matriculació telemàtica de l'alumnat oficial de les EOI serà entre el 21 i el 28 de febrer, mentre que l'alumnat lliure haurà de demanar torn telemàtic de matrícula per als idiomes d'anglés i valencià entre el 28 de febrer i el 3 de març València.

La xarxa d'EOI del sistema educatiu valencià, que està present en 67 municipis, convoca proves unificades de certificació de coneixement de les 17 llengües que imparteix: alemany (B1, B2, C1 i C2), anglés (B1, B2, C1 i C2), àrab (B1 i B2), espanyol per a estrangers (B1, B2, C1 i C2), basc (B1 i B2), finés (B1), francés (B1, B2, C1 i C2), grec (B1), italià (B1, B2, C1 i C2), japonés (B1), neerlandés (B1), polonés (B1), portugués (B1, B2 i C1), romanés (B1), rus (B1 i B2), valencià (B1, B2, C1 i C2) i xinés (B1 i B2).

El calendari de la realització de les proves escrites, així com la informació referent a les dates d'inscripció i matrícula telemàtica, estarà disponible a l'apartat de les PUC del portal web de les escoles oficials d'idiomes.

La matriculació telemàtica per a l'alumnat oficial de les EOI en tots els idiomes estarà oberta des de les 10.00 hores del 21 de febrer fins a les 23.59 hores del 28 de febrer.

Per a poder matricular-se en la PUC, l'alumnat lliure haurà de fer la matrícula per via telemàtica en tres passos: primer, sol·licitar plaça; segon, abonar la taxa corresponent, i, en tercer lloc i molt important, validar la sol·licitud, ja que sense aquest últim pas la tramitació de la matrícula quedarà incompleta i, per tant, no es farà efectiva.

El període de matriculació telemàtica per a l'alumnat lliure de tots els idiomes, excepte anglés i valencià, serà des de les 10.00 hores del dia 21 de febrer fins a les 23.59 hores del dia 28 de febrer, sense necessitat de petició prèvia de torn. En el cas dels idiomes anglés i valencià de tots els nivells, l'alumnat lliure haurà de fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació. S'han establit huit procediments de sol·licitud de torn de matrícula d'anglés i valencià, un per cadascun dels quatre nivells dels dos idiomes.

CALENDARI DE LES SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES

El calendari de sol·licituds telemàtiques de torn de matrícula per a l'alumnat lliure d'anglés i valencià estaran disponibles en la pàgina web de les proves PUC durant els dies i en l'horari següents fins que s'esgoten: B1 d'anglés (des de les 9 hores del dia 28 de febrer a les 9 hores del dia 1 de març), B1 de valencià (de les 10 hores del dia 28 de febrer a les 10 hores del dia 1 de març de 2022), nivell B2 d'anglés (de les 9 hores del dia 1 de març a les 9 hores del dia 2 de març)i nivell B2 de valencià (de les 10 hores del dia 1 de març a les 10 hores del dia 2 de març).

Per la seua banda, el nivell C1 d'anglés (de les 9 hores del dia 2 de març a les 9 hores del dia 3 de març), nivell C1 de valencià (de les 10 hores del dia 2 de març a les 10 hores del dia 3 de març), nivell C2 d'anglés (de les 9 hores del dia 3 de març a les 9 hores del dia 4 de març), nivell C2 de valencià (de les 10 hores del dia 3 de març a les 10 hores del dia 4 de març).

Les persones candidates lliures d'anglés i valencià amb torn assignat hauran de realitzar la seua matrícula telemàtica necessàriament en la data i franja horària que se'ls haja assignat. El 21 de març es publicaran els llistats provisionals d'admesos i exclosos, tant de l'alumnat oficial com del lliure. El període d'al·legacions finalitzarà el 29 de març i el dia 5 d'abril es donaran a conéixer els llistats definitius.

Per a poder presentar-se a les PUC és un requisit imprescindible tindre 16 o més anys complits l'any natural en el qual se celebra la prova. Per tant, enguany poden inscriure's les persones nascudes en 2006 o en anys anteriors.

Les proves de certificació de coneixements en cada idioma, que són unificades perquè són les mateixes per a totes les persones aspirants i es realitzen el mateix dia a la mateixa hora en les EOI que les convoquen, consten de sis activitats: quatre escrites (comprensió de textos escrits, comprensió de textos orals, mediació escrita, producció i coproducció de textos escrits) i dos orals (producció i coproducció orals, mediació oral).

La direcció d'estudis de cada EOI determinarà el calendari de realització de la part oral de la prova, que es publicarà abans del 13 de maig. Per a facilitar l'organització de les PUC, aquestes dos proves orals podran fer-se abans dels exàmens escrits de cada idioma, però en tot cas sempre a partir del dia 1 de juny.

L'orde de la convocatòria de les persones aspirants per a la realització dels exercicis orals començarà per la lletra C inicial del primer cognom, segons el resultat del sorteig efectuat per al curs 2021-2022.

SITUACIÓ SANITÀRIA

La Direcció general de Política Lingüística es reserva el dret a ajornar o suspendre qualsevol de les convocatòries de la prova si la situació sanitària impedeix convocar-les. Per aquest mateix motiu, les dates de les proves escrites podran experimentar variacions, com a conseqüència de la COVID-19, si les autoritats sanitàries així ho determinen.

Igualment, per qüestions sanitàries, les hores de les convocatòries de les proves poden variar lleugerament, ja que els centres poden convocar a l'alumnat de manera escalonada. Per tant, es recomana a les persones aspirants que els dies previs als exàmens consulten les webs de les EOI en les quals faran la prova.