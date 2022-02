El Gobierno niega haberle enviado al PP información del hermano de Ayuso: "No tenemos nada que ver, que no nos usen"

El Gobierno se desvincula de lo que ya tildan como una "guerra" en el PP entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha pedido a los 'populares' que no les "usen" y no les metan "en el lío", después de que la presidenta madrileña sostuviera que el líder de la oposición le dijo que el dosier sobre las presuntas irregularidades cometidas en la compra de mascarillas y que afectan a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, venían desde la Moncloa.

“El Gobierno no tiene nada que ver en esto, que no nos usen como coartada de sus líos”, ha afirmado la también ministra de Política Territorial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este sentido, Rodríguez ha declarado que si el Ejecutivo hubiera tenido “cualquier conocimiento de alguna irregularidad de carácter delictivo”, lo habría puesto en conocimiento de la justicia, algo que, en opinión de la portavoz, debería hacer Casado. Y es que el presidente del PP ha insistido este mismo viernes en que, como venían afirmando desde Génova, el hermano de la presidenta cobró “una comisión de 283.000 euros”, de la que ha dicho que no es ni “entendible” ni “ejemplar”.

Esa comisión habría sido ingresada por el hermano de Ayuso por presuntamente interceder en que la empresa Priviet Sportive, de la que es administrador único un amigo del pueblo de la familia de la presidenta, se hiciera con un contrato de un millón y medio de euros para la compra de mascarillas en abril de 2020 a la empresa. Esta información habría llegado a Génova, que le habría pedido explicaciones a Ayuso. Ella ha reconocido que su hermano cobró 55.850 euros de la empresa, ha asegurado que no se trata de una "comisión" por obtener el contrato de la Administración autonómica, sino el "cobro de las gestiones" realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid.

En dicha reunión en la sede del PP, la presidenta ha afirmado que Casado le trasladó que las informaciones venían desde Moncloa, algo que el mismo presidente del PP ha negado esta mañana. "La información no viene de una persona determinada, este tipo de informaciones llegan a la sede nacional, muchas veces por personas de la propia administración involucrada, y por eso en este caso necesitamos recabar las pruebas internamente", ha señalado en COPE.

La versión de Casado, en este punto, coincide con la del Ejecutivo. Y eso que, Rodríguez, con cierta ironía, ha señalado que “no deja de ser curioso” que el “argumento de autoridad sea la Moncloa” cuando “no tiene nada que ver”.

“El Gobierno no tiene nada que ver con esto”, ha insistido cuando se le ha preguntado si el cobro por parte del hermano de Ayuso pudo salir de organismos oficiales como la Agencia Tributaria.

Además, la portavoz también ha aprovechado para resaltar la acción del Gobierno en mitad de la crisis interna del principal partido de la oposición. "Ante un momento importante para España, donde ya hemos superado lo peor de la pandemia, donde afrontamos con optimismo la recuperación económica con un Gobierno centrado en las reformas, que el principal partido de la oposición se encuentre en un espectáculo con acusaciones de corrupción y espionaje, daña seriamente la imagen de la democracia española y eso no es bueno para nuestro país", ha concluido la ministra.