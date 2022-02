L'objecte del contracte és l'adquisició de les vacunes necessàries per a atendre els programes de vacunació en els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les recomanacions del Ministeri de Sanitat aprovades per la Comissió de Salut Pública per al calendari de vacunació en totes les etapes de la vida.

La durada de l'acord marc estatal és de dos anys que poden ser objecte de dos pròrrogues d'un any cadascuna.