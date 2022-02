Elca, la casa de la poesia de Francisco Brines, continua el seu procés per a convertir-se en BIC

L'immoble, zones enjardinades i camps de tarongers que conformen la finca Elca constitueix un "espai rellevant" que va utilitzar el poeta Francisco Brines, mort el passat 20 de maig als 89 anys. Es tracta d'un patrimoni de vital importància pel valor del seu conjunt, tant pel llegat bibliogràfic i pictòric que va deixar, com pel significat de la seua representació com a paisatge escrit", segons expressa l'administració autonòmica.

D'acord a l'establit en la llei, la tramitació de l'expedient correspondrà a la Direcció general de Cultura i Patrimoni. La Conselleria ha notificat aquesta resolució als interessats i a l'Ajuntament d'Oliva, per a fer-los saber que qualsevol intervenció en el lloc històric haurà de ser autoritzada preceptivament per eixa direcció general amb caràcter previ.

'Elca', expliquen, "reuneix les condicions exigides per a ser declarada BIC amb la categoria de lloc històric, ja que es tracta d'un lloc vinculat de manera indissoluble a l'obra del poeta Francisco Brines, que a través de la seua obra va mitificar el lloc com un dels paisatges escrits més importants de la poesia castellana del segle XX".

La família del Premi Cervantes va comprar la finca a principis dels anys quaranta. L'any 1937 la casa havia sigut confiscada als anteriors amos per a instal·lar una colònia de xiquets -Flor de Mayo-.

Històricament aquesta edificació és coneguda com la 'Casa Avargues', família que la va construir en el segle XVII. A la fi del XIX va ser propietat dels Trenor, i adquirida posteriorment per la família Brines.

En el centre de la parcel·la de més de 72.000 m2 i situada en una zona més elevada, es troba l'edificació principal, rodada de jardins i construccions annexes tals com una bassa circular i una zona de jardins amb una pèrgola. Totes les edificacions es troben en bon estat: les fusteries, mobiliari, la col·lecció bibliogràfica i la col·lecció pictòrica existent en l'interior de les edificacions "formen part intrínseca del ben d'interés cultural i ajuden a entendre l'obra i vida del poeta", assenyala la resolució.

Elca comprèn la casa principal, amb mobiliari, col·lecció bibliogràfica, col·lecció pictòrica, elements decoratius, capella (considerada Bé de Rellevància Local), edificacions annexes, jardins i parcel·la on estan inserides les edificacions.

MÉS DE 15.000 EXEMPLARS

Brines, enquadrat en l'anomenada Generació dels anys 50 i acadèmic de la Real Acadèmia Espanyola (RAE), al llarg de la seua vida va ser col·leccionant llibres, comprats en subhastes i en llibreries, no solament d'Espanya sinó també de molts països americans fins a aconseguir més de 15.000 exemplars en la seua biblioteca, especialitzada en poesia contemporània, tant en llengua castellana com a catalana.

Es tracta d'"una de les grans biblioteques espanyoles especialitzada en poesia contemporània i, a causa de la seua singularitat excepcional, constitueix un conjunt irrepetible d'immensa importància cultural".

Compta amb una completíssima col·lecció de llibres, en primeres edicions, de tots els poetes de la seua generació, molts d'ells amb dedicatòria autògrafa. Entre els seus fons hi ha també un bon nombre de llibres antics dels segles XVI al XVIII, exemplars de gran valor bibliogràfic de poetes clàssics com: Santa Teresa de Jesús, Lope de Vega, San Juan de la Cruz o Francisco de Quevedo.

I també amb una completa col·lecció de llibres de prosa del segle XX: novel·la, conte, assaig, crítica literària i teatre, on hi ha una important representació de tot el segle i de tots els autors, des dels grans creadors de la Generació del 98: Valle Inclán, Pío Baroja, Azorín, Baroja, Azorín, Unamuno i Maeztu fins als autors més joves del present segle, passant per tots els intermedis com Gabriel Miró, Ramón J. Sender, Antonio Espina, Benjamín Jarnés, entre uns altres.

La literatura contemporània dels països hispanoamericans està també representada, especialment la poesia. Quant a les publicacions periòdiques, compta amb una important col·lecció de revistes literàries i de poesia, en les quals trobem una àmplia representació de les millors revistes del segle XX: Revista de Occidente (1923), Cruz y Rays(1933-1936), Hora de Españ (1937- 1939), Litoral, Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Garcilaso, Cántico, etc.

També són destacables, juntament amb els llibres i l'obra pictòrica, en la casa com a patrimoni del poeta i de gran importància sentimental per a ell, els reconeixements que ha anat rebent al llarg de la seua trajectòria literària, com les medalles i altres objectes familiars del poeta.

En tant no s'aprove un pla especial de protecció o instrument urbanístic assimilable d'anàleg contingut, qualsevol actuació que pretenga realitzar-se en l'àmbit delimitat del lloc històric, requerirà la prèvia autorització de la conselleria competent en matèria de cultura.