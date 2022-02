El carnet de conducir se convierte en una meta casi obligatoria al cumplir la mayoría de edad. Tener tu propio coche y no depender de los horarios del transporte público otorga a los ciudadanos la libertad de movimiento que tanto se ansía. Sin embargo, el permiso debe renovarse y, en ciertas ocasiones, pese a tener el permiso de conducir las normas impiden conducir un vehículo.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha contactado con María Josefa, una mujer de 80 años que conduce sin carnet, pese a que ella afirma lo contrario, y que ha sido detenida en dos ocasiones por este hecho. La mujer padece, además, una cardiopatía que, sumada a su avanzada edad, impide que pueda desplazarse al volante de su propio vehículo.

María Josefa ha acudido al encuentro con el matinal en su propio coche y, sin bajarse de él, ha ofrecido a Patricia Pardo su versión de los hechos: "Estoy dispuesta a llegar al rey para explicarle lo que está pasando en España con los ciudadanos y con la gente que está gobernando. Yo saqué mi carnet de conducir en 1963 y anduve conduciendo por toda España. Nunca tuve ningún accidente, gracias a Dios, y ahora me vienen con el cuento de que no aprobé la teórica y no puedo conducir por los problemas de corazón".

Visiblemente alterada, la mujer ha comentado que, en una ocasión, la Policía la sacó de su coche y la llevaron a la comisaría, por lo que, según ha explicado, "no hay derecho": "Yo soy una española de pura cepa y nunca he hecho daño a nadie, al contrario. Necesito mi coche porque tengo las piernas malas, no soy una niña y no puedo cargar ni coger peso".

Pese a que Patricia ha intentado tranquilizar a María Josefa, la mujer se ha alterado cada vez más, sobre todo cuando la presentadora le ha comentado sus problemas cardíacos. La periodista ha apuntado que, puesto que María Josefa tiene una cardiopatía, nunca le dieron el carnet de conducir. Algo que la entrevistada ha negado rotundamente, afirmando que sus problemas de corazón son "de nacimiento".

"El 10 de agosto de 1963 me dieron el certificado de que yo estaba aprobada", ha señalado la mujer. Después, María Josefa se ha alterado aún más: "Los que gobiernan ahora son todos una pandilla de ladrones, sinvergüenzas y, aparte, pocos de ellos tienen madre reconocida porque a mí me sacaron de mi coche aparcado y me esposaron a la espalda".

La presentadora ha vuelto a intentar llamar a la calma a la mujer, que no atendía a razones: "Me está poniendo negra". "A los que se drogan y andan matando a sus hijos y a sus mujeres, asesinándolos y tirándolos al mar, no les hacen nada; y los pobrecillos que no tenemos nada, que trabajamos toda la vida para tener algo y vivir dignamente como las personas, parece ser que no tenemos derecho a nada. Yo le digo que si eso es justicia se pueden ir todos con el demonio. Al inframundo y que no salgan nunca más de allí".

"Le estoy preguntando con cariño y con respeto, María Josefa, respóndame usted igual, por favor. Que me estoy comiendo yo una bronca... Que yo no soy tráfico ni soy nadie", ha señalado Patricia Pardo. La mujer, sin embargo, ha continuado alterada y denunciando la presunta injusticia que se está cometiendo con ella. Además, ha señalado que, en una ocasión, dio un golpe a un coche que estaba mal aparcado y los agentes se llevaron su coche. Para sacarlo del depósito le pedían 500 euros y, en lugar de pagarlos, compró otro vehículo de segunda mano.

Pardo ha recordado que "las normas están para cumplirlas", a lo que la mujer ha contestado: "¿Qué normas? No me hable de normas. Ahora ponen una y dentro de media hora cambian de idea. ¿Qué normas hay ahora? Normas había cuando vivía Franco, entonces él decía esto es así. Normas había antes, pero ahora no. Quizá con el rey Juan Carlos I, que también hubo 40 años de tranquilidad y de paz; pero ahora, esto es un saber a qué atenerse. Porque esto es un desastre".

María Josefa ha querido recalcar que a ella no le va a pasar nada porque está "protegida por el señor": "Nací el día de Corpus Cristi y tengo la protección de él. Yo me voy a morir a partir del día que cumpla los 85 años, mientras tanto me quedan cinco años de vida".

Al terminar la entrevista, Patricia Pardo no ha podido contener más la risa y ha comentado que estaba "sudando" tras la tensa conversación con María Josefa.