L'Hospital de Dénia (Alacant) elabora una guia sobre la detecció, tractament i prevenció de l'ictus

Segons ha destacat el neuròleg de l'Hospital de Dénia, Àngel Mateu, en un comunicat del grup Ribera, "un mal control dels factors de risc vascular augmenta el risc de patir un ictus". "Aquests factors són: la hipertensió arterial, el colesterol, els nivells de sucre elevats, el tabaquisme, el sedentarisme i l'edat", ha agregat.

Així mateix, ha destacat que els símptomes neurològics són "fàcilment identificables", com a dificultat per a moure la boca o parlar, formigueig o paralització d'una part del nostre cos, dificultat en caminar o problemes de visió. Els especialistes de l'Hospital de Dénia destaquen la importància d'acudir a les Urgències d'un centre sanitari, quan es manifeste aquesta simptomatologia.

Per la seua banda, el doctor Enrique Martínez, també neuròleg de l'Hospital de Dénia, ha sostingut que un correcte diagnòstic de la causa d'un ictus "requereix de dos estudis bàsics per a conéixer la circulació cerebral i el funcionament del cor". "L'abordatge cardíac passa per revisar la funcionalitat, ritme del cor i si existeix alguna anomalia estructural", ha agregat.

Per la seua banda, l'estudi neurovascular ofereix dades sobre el funcionament de les artèries que comuniquen el cor amb el teixit cerebral. "D'aquesta manera és possible conéixer la major part de les causes que poden desencadenar un accident cerebrovascular", ha afegit.

D'altra banda, el temps és fonamental en l'ictus ja que, si un pacient amb simptomatologia arriba a temps a l'Hospital, es pot administrar un tractament intravenós amb l'objectiu de dissoldre el trombe que ha provocat l'obstrucció. Si aquest tractament no és eficaç, en funció de les característiques del pacient, es pot realitzar un cateterisme cerebral per a intentar retirar aquest trombe.

Una vegada el pacient ha passat la fase aguda de l'ictus, en la majoria dels casos, és important iniciar un tractament de rehabilitació i, de manera simultània, administrar antiagregants i anticoagulants per a evitar la formació de nous trombes.