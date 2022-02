Les Societats Musicals de València formen al seu professorat en igualtat

Així, es dotarà al professorat dels recursos pedagògics "més innovadors" per a millorar la pràctica docent i en el tema de la igualtat ja que, després de l'èxit del taller celebrat el passat mes de setembre en la seu de la SIOAM de Benimámet, s'ha considerat necessari que els professors i professores de les escoles de música de la ciutat reben formació en aquest àmbit per a emprar-ho posteriorment amb el seu alumnat.

De la mà de les formadores Marta Herrero i Lucila Chust, durant aquest taller de caràcter participatiu, es treballaran els principals conceptes en matèria d'igualtat de gènere, abordant la desigualtat de gènere en la música per a acabar facilitant ferramentes perquè el professorat puga aplicar tot l'après en l'aula.

Aquesta iniciativa, que compta amb una subvenció de la regidoria d'igualtat i polítiques de gènere i LGTBI de l'Ajuntament de València, entronca amb l'activitat que s'està desenvolupant des de la Comissió d'Igualtat de Cosomuval, que es va posar en funcionament fa uns mesos i que ha iniciat ja l'elaboració d'un Pla d'Igualtat.

El segon eix central d'aquest Fòrum d'Escoles de Música és un taller intensiu de disciplina positiva a càrrec d'Ester Borja i Mª del Mar Hernández, de l'escola UTEM. L'objectiu principal és donar a conéixer al professorat els beneficis d'aquesta disciplina basada en les filosofies dels psiquiatres Alfred Adler i Rudolf Dreikurs.

A través d'un taller dinàmic i participatiu es generaran espais per a intercanviar experiències, aprendre més sobre un mateix i implementar noves ferramentes i habilitats amb la finalitat de desenvolupar una educació més eficient.

El II Fòrum d'Escoles de Música de Cosomuval conclourà amb un concert didàctic a les 19:30 hores a càrrec de la soprano Consuelo Hueso i la pianista Renata Casero. Sota el títol "Compositoras. Notas en la sombra" les dos intèrprets treballen per a divulgar i interpretar la música composta per dones i contribuir d'aquesta forma a la igualtat en el terreny musical.

En el Fòrum estan cridats a participar els aproximadament 300 professors i professores que imparteixen classe en les escoles de música de les 27 societats musicals que integren la Coordinadora. No obstant açò també poden assistir professionals d'altres entitats.

El president de Cosomuval, Miguel Hernández, ha mostrat la seua satisfacció per organitzar de nou aquest Fòrum que es va celebrar per primera vegada en 2020 i que, lamentablement, no hem pogut reprendre fins ara a causa del Covid.

IMPICACIÓN PER LA QUALITAT

"Donada la bon acollida rebuda en aquella primera edició estem convençuts que serà una experiència molt gratificant per a tot el col·lectiu de professors de les nostres escoles que, com han posat de manifest especialment durant la pandèmia, demostren dia a dia la seua implicació i compromís per millorar la qualitat dels nostres centres educatius", ha ressaltat.

Per la seua banda Aina Thous, coordinadora del Fòrum, destaca la necessitat de "seguir oferint al professorat ferramentes per a millorar les seues habilitats pedagògiques". "Unes ferramentes que van més enllà de les pròpies de la pràctica musical i se centren en aquest cas en la inclusió educativa, ja que considerem que les nostres escoles de música són també espais on compartir i potenciar valors que ens ajuden a construir una societat cada vegada més igualitària i més justa ", ha postil·lat.