À Punt posa el "Zoom" en la Llei Mordassa amb un reportatge sobre els seus punts "més conflictius"

La llei de seguretat ciutadana, més coneguda com a llei mordassa, va ser aprovada el 2015, i des d'aleshores, alguns sectors de la societat han demanat que es derogue. Ara, el govern espanyol vol reformar-la, però la proposta no contenta ni a la majoria de la policia ni els agents socials, encara que per motius diferents, han assenyalat en un comunicat.

Dimarts passat, la ponència del Congrés encarregada d'analitzar la seua reforma va acordar nous articles sobre escorcolls en la via pública i garanties judicials sobre les gravacions que realitzen els membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Així mateix, la llei arreplega el "principi de veracitat", pel qual la paraula d'un agent és considerada una prova. Significa açò en la pràctica que la versió policial està per damunt de la d'un ciutadà qualsevol? L'esmena planteja que s'utilitze material antidisturbis menys lesiu que les pilotes de goma.

En aquest sentit, el presentador Bérnar Giménez parlarà amb Ester Quintana, una de les persones que va perdre un ull per culpa d'una pilota de goma disparada en una manifestació per la vaga general del 14 de novembre del 2012.