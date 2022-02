El peligroso accidente por el que Leiva perdió la visión total de un ojo cuando tenía 12 años

Este pasado mes de diciembre, Leiva publicó su sexto álbum Cuando te muerdes el labio. El artista madrileño reflexionó durante la promoción sobre su pasado y su futuro y recordó un accidente que, a la larga, tuvo un efecto mariposa en toda su carrera.

"Yo tuve un accidente muy joven, con doce años perdí el ojo izquierdo", contó en el pódcast Farid y Diego. "Fue una cosa muy traumatica, para mis padres, no para mí".

"Yo era un niño muy inquieto", ha reconocido. Cuando tuvo el incidente con una pistola de perdigones, hacía apenas días que se había roto el brazo con una caída de skate. Sin embargo, estando en el hospital él solo quería volver a salir a jugar.

"Automáticamente, dejé de ver por el ojo izquierdo para siempre", ha comentado, reconociendo que él no vio "la dimensión" de gravedad en el momento, por eso sus padres fueron los únicos preocupados.

Sin embargo, al volver a la calle descubrió que "las tres dimensiones eran diferentes". Leiva quería seguir saliendo, pero necesitó un tiempo de adaptación. Y en el momento, comenzó "su conexión con la música".

"Me doy cuenta del poso tan importante que ha tenido para mí el accidente en mi música", ha narrado: "Yo tuve un proceso de tiempo donde no podía hacer cosas y me tuve que ir tranquilizando y empece a conectar con la música muy pronto".

Por eso, ha declarado que "esa cosa tan traumática" es la causante de que continúe escribiendo música a día de hoy. De hecho, ha confesado que si tuviera la oportunidad de recuperar su vista gracias a la tecnología, quizás no lo haría. Quiere llevar con orgullo sus cicatrices.