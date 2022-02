La reforma de la plaza que recibe a quienes llegan en AVE a Barcelona sigue sin fecha: "Es una porquería"

Llegar en AVE a Barcelona, salir de la estación de Sants por su puerta principal y 'voilà': la plaza de los Països Catalans. "Una porquería", afirma sobre ella Domingo Lozano, un ciudadano que la contempla mientras espera frente a la terminal ferroviaria. La misma palabra utiliza para describirla Jordi Falcó, coordinador de la asociación vecinal Centre Social de Sants, y la mayoría de personas consultadas por este diario no son más halagüeñas. Incluso los 'skaters', prácticamente los únicos que van allí a pasar el tiempo, están descontentos con el aspecto de la plaza, una enorme explanada gris sin árboles ni bancos donde sentarse, llena de grafitis, degradada y pendiente de una reforma que no llega.

En enero de 2021, el Ayuntamiento de Barcelona y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), firmaron un protocolo para remodelarla y ampliar la estación. Entonces señalaron que el proyecto ejecutivo estaría listo a finales del año pasado, para poder licitar las obras en 2022. Sin embargo, este todavía no está terminado y no hay fecha para el inicio de las actuaciones. Fuentes municipales explican que en estos momentos, se están llevando a cabo trabajos entre Adif y el consistorio para concretar técnicamente las aportaciones que hicieron los vecinos en el proceso participativo, que acabó en mayo de 2021. "El próximo paso será el desarrollo y la redacción del proyecto ejecutivo", apuntan.

Una de las múltiples pintadas de la plaza y una rampa que han construido los 'skaters'. MIQUEL TAVERNA

A la espera de la prometida reforma, cruzar la plaza es una travesía en el desierto. El único mobiliario urbano que queda es el que han construido los 'skaters' para hacer piruetas, las piezas del pavimento rotas se han sustituido por cemento y en los muros de las salidas de emergencia del AVE no hay un hueco libre de grafitis. Desde el Ayuntamiento informan de que en enero tuvieron que fijar elementos de las pérgolas de hierro de la plaza que estaban “sueltos” y retirar “suciedad” que se había acumulado sobre ellas. Esta es hoy la situación de un espacio que a principios de los años 80, cuando se inauguró, ganó un premio FAD de Arquitectura.

Las salidas de emergencia del AVE, llenas de grafitis. MIQUEL TAVERNA

“Lleva muchos años así, mal cuidada y anticuada. Yo pondría árboles como mínimo, y no tanto hierro que no vale para nada”, apunta Lozano, mientras que Matías Pérez, un estudiante de ingeniería chileno que acaba de llegar en tren a Barcelona desde el aeropuerto considera que “la plaza no tiene nada de brillo”. “No hay vegetación y está llena de grafitis”, lamenta. También hay personas a quienes no les disgusta, como Zoe Cañada, una psicóloga y modelo que la ve “muy extensa y espaciosa para encontrarse” y dice que las pintadas no le molestan, pero las opiniones negativas son una minoría.

Los vecinos dicen que la plaza es "un agujero negro". MIQUEL TAVERNA

El coordinador de la entidad vecinal Centre Social de Sants reclama “que se acelere la reforma” de la plaza. “Es un agujero negro en nuestro barrio. Ha habido mantenimiento cero”, se queja Falcó. Cuenta que en el proceso participativo los vecinos pidieron “una zona verde” y que “no haya áreas separadas” para los diferentes colectivos, como por ejemplo niños, abuelos o 'skaters'. También explica que no les dejaron hablar de la ampliación de la estación y lo vieron mal. “Nos preocupa la edificabilidad permitida”, dice.

Los 'skaters', que ya hace más de 20 años que convirtieron la plaza de los Països Catalans en una de sus mecas en la ciudad, crearon una asociación para poder estar presentes en el proceso participativo: SNT4EVER (Barcelona Sants Forever). Su presidente, Marcos Lozano, afirma que “cuando construyeron las salidas de emergencia del AVE quitaron los bancos de madera, destrozaron la plaza y luego pusieron parches de cemento”. “Los únicos que hacemos mantenimiento somos nosotros”, señala. Otro miembro de la entidad, Roger Sanz, muestra un agujero en el suelo y cuenta que ellos mismos lo rellenaron con “masilla de fibra de vidrio”. También enseña unos módulos y una rampa que construyeron para hacer piruetas y subraya orgulloso que pintaron los cantos “para que quedara más cuca”.

Roger Sanz, de la asociación de 'skaters'. Carla Mercader

Lozano afirma que los 'skaters' han “revitalizado” la plaza, que están en contacto con el tejido asociativo del barrio, que dan clases de patinaje a niños y adolescentes y que “la relación con los vecinos es muy buena”, porque como el área donde patinan no está muy pegada a viviendas, no molestan “a nadie”. “Yo vine con 13 años y los de 20 me enseñaron a patinar y a respetar a la gente y las cosas y estoy haciendo lo mismo con la siguiente generación y me flipa”, añade Sanz.

Ambos piden que la reforma no les excluya de la plaza, “un punto de encuentro donde pasarlo bien y hacer deporte”. Puntualizan que no quieren que les “encierren en un 'skatepark'”, porque “no es la manera de unificar el 'skate' con el tejido urbano”, sino que se instale señalización para que puedan convivir con el resto de usuarios del espacio público.

La plaza es una enorme explanada gris. MIQUEL TAVERNA

Según las previsiones iniciales del Ayuntamiento y Adif, se ampliará el vestíbulo del lado Eixample de la estación de Sants, que avanzará unos 40 metros sobre la plaza de los Països Catalans. Esta, a su vez, perderá los dos viales que la atraviesan. También incorporará elementos de vegetación con respeto al proyecto original que recibió un premio FAD. Los taxis y vehículos que ahora paran allí para recoger o dejar a personas lo harán en el aparcamiento del lado mar de la estación, en la planta -1.

Algunas de las propuestas que se recogen en el documento de conclusiones del proceso participativo son “mantener la actividad actual de los 'skaters'” en una plaza con espacios polivalentes y “el mínimo de cerramientos”, construir un entorno donde los niños pueda jugar y cubrir con vegetación las pérgolas de hierro. También se plantea recuperar los bancos de madera y las fuentes ornamentales originales, habilitar una zona para organizar eventos e instalar lavabos públicos.