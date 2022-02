El TEM acollirà en la primera quinzena de març circ, tradició oral, dramatúrgia i experimentació sonora

Aquesta programació arrancarà els dies 4 i 5 de març, a les 20.00 hores, amb 'Save the Temazo', una "divertidíssima peça circense dels valencians Col·lectiu FRENÈTIC" que oferirà en el TEM l'estrena de la seua versió per a sala, segons ha informat el recinte cultural en un comunicat.

Així mateix, els dies 5 i 6 de març, a partir de les 12 hores aquest teatre de l'Ajuntament de València presentarà la primera edició del festival del conte 'ConTEM i EscolTEM', una iniciativa que pretén "reivindicar el poder de la paraula i les narracions orals a través de diferents contacontes i col·loquis dirigits a tota la família".

Després d'aquestes propostes, l'11 i 12 de març, a les 20.00 hores, la companyia bilbaina Marie de Jongh estrenarà a València 'Ama (La terrible belleza)', "un cant èpic i sense diàlegs a la bellesa de la cura mútua a través d'un pintor que mai s'ha fet càrrec de ningú i, de sobte, ha de cuidar dels seus pares ancians i de la seua filla menuda".

El TEM donarà pas el 13 de març, a les 18.00 hores, a la plataforma Diàleg Obert, que posarà en escena 'Visites Sonores', un espai per a la música dissident i la creació contemporània amb la presència de diversos artistes. Aquesta activitat es desenvoluparà entre l'hall i la sala principal del teatre.

D'altra banda, aquest cap de setmana, 19 i 20 de febrer, el teatre acollirà, a les 19.30 hores, la nova proposta de la Calòrica. Amb 'Els ocells' tornarà a reflexionar "sobre els grans problemes de la societat moderna a través dels mecanismes de la comèdia, prenent com a punt de partida l'obra escrita per Aristófanes en el segle IV a. de C.", amb "increïble vigència en l'actualitat", ha destacat l'espai cultural municipal.