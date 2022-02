Els consumidors de la Comunitat Valenciana van gastar una mitjana de 300 euros en les rebaixes, un 9% més que en 2021

L'edició estacional de l'Observatori xifra en un 43,3% els ciutadans que han declarat haver realitzat la mateixa despesa, la qual cosa suposa un increment de 16,8% punts respecte a l'any passat. La major diferència respecte als resultats de l'any passat, és la "important caiguda" del percentatge de valencians que declara haver gastat menys en aquestes rebaixes; 29,8%, enfront del 61,8% de l'any anterior, la qual cosa suposa un descens de 32 punts percentuals.

D'eixe percentatge de valencians que han declarat haver realitzat un menor despesa, un 54,8% reconeix que ha sigut motivat per les negatives circumstàncies generades pel coronavirus (95,2% en 2021), segons arreplega el sondeig de Cetelem, marca comercial de BNP Paribas Personal Finance, que assenyala que el 52,9% dels enquestats reconeix que la pandèmia ha modificat el seu comportament de compra online, enfront del 64,7% que així ho manifestava el passat any.

Quant al tipus de productes que han atret l'interés en aquest període de descomptes, destaca la roba (73,1%, enfront del 63,7% 2021); calçat i complements (43,3% vs 29,4% en 2021); perfums (20,2% vs 13,7%); tèxtil i calçat sports (23,1% vs 22,5% en 2021); i llibres (19,2% vs 12,7% en 2021).

Les dades analitzades i les reflexions del Observatori Cetelem sobre la despesa dels valencians en rebaixes, s'han obtingut a partir de la realització d'una enquesta online de 1.000 enquestes en àmbit nacional a població major de 18 anys.