Feijóo critica a Casado y Ayuso por retransmitir un "escarnio público" en "'prime time' en todas las televisiones"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes sobre la guerra que vive el Partido Popular como consecuencia del supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte de la dirección nacional del partido que hay que solucionar cuanto antes esta crisis porque se trata de un "error mayúsculo" que "no beneficia a nadie".

"No estamos viviendo un bueno momento. He de reconocer que es uno de los momentos más delicados que he vivido y lo lamento porque tenemos un compromiso con los votantes y los afiliados. Nuestra obligación es ser la única alternativa a este pésimo gobierno. Y ayer hemos fallado", ha afirmado el dirigente popular en una entrevista en esRadio.

Feijóo ha insistido en que "debemos de encauzar la situación de forma urgente" y ha recordado que "la dirección de un partido no puede actuar para acrecentar un problema". En este sentido, ha criticado tanto la actitud de Ayuso como la de la dirección del partido encabezada por Pablo Casado: "En un partido tan grande hay distintas sensibilidades y opiniones, pero no puede haber un escarnio público retransmitido en prime time en todas las televisiones". "No es propio de un partido maduro al que los españoles han recurrido cada vez que el país ha estado en crisis", ha sentenciado.

El presidente gallego ha considerado además que el PP no ha estado a la altura de los intereses de España, algo que ha calificado de "traumático": "Hay pedir disculpas a todos los españoles y nuestros votantes y dar explicaciones. El error de ayer ha sido mayúsculo. Es un error propio. no ajeno".

Feijóo ha opinado que el manejo del conflicto ha sido lamentable y que "nadie puede poner en cuestión la legitimidad del partido". "Esta situación la debe resolver el presidente Casado sentándose con la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha concluido.