Antonio, primo de Rocío Jurado: "Ortega Cano no se enamoró, se casó porque era la artista más grande de España"

Si el pasado fin de semana, Montealto emitió el especial El precio del silencio sobre todos los familiares y allegados de Rocío Carrasco que han estado hablando de ella desde que empezó la docuserie, y todas las versiones -contradictorias- que dieron, este viernes se centrarán en sus familiares menos mediáticos que sí que siguen manteniendo el contacto y le ofrecen su apoyo.

Sin embargo, ya empiezan a surgir las primeras declaraciones, y Ya son las ocho ha podido hablar con Antonio, un primo de Rocío Jurado que ha cuestionado la relación que tuvo Ortega Cano con ella.

"El matrimonio fue de un hombre que no pensaba casarse y se casa con una mujer por qué era Rocío Jurado. No se casó porque se enamoró, es porque era la artista más grande de España", sentenció. "Ella estaba menos enamorada de él. Era un matrimonio que no se creía nadie".

Después, el gaditano habló con la que es su sobrina, Gloria Camila, que estaba en plató: "A todo el mundo le parecía una boda rara, que parecía que no iban a casarse. Yo siempre he dicho que a partir de que muere Rocío no sé nada de vosotros".

"¿Y el tiempo que tú has vivido ese matrimonio has visto felicidad y amor?", le preguntó ella. "Hombre yo tampoco soy quién para saber eso bien. Yo iba allí mucho a La Hierbabuena [...] Yo a ella la veía bien", le respondió. "La gente decía que parecía que no se iban a casar, y la gente muy cercana, ni siquiera era yo. Yo no puedo saber, porque ya los he dejado de tratar".