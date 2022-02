Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Nueva York huele bastante a marihuana"

Tras la entrevista este jueves a Jordi Évole (que acudió a El hormiguero para presentar la nueva temporada de su programa Lo de Évole, que se estrena en La Sexta el 20 de febrero.), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

El presentador comentó que Falcó acababa de volver de Nueva York, y le preguntó: "¿A qué huele?". La colaboradora le miró y señaló que "huele bastante a marihuana. Pregunté al resto de mi grupo con el que iba por si solo me parecía a mí, pero lo pensaban todos".

"Se parece a la zona de Tribunal en Madrid. Ahora en Nueva York es legal fumar marihuana y es como si te estuvieras tomando una aspirina, la gente va por la calle fumándola", comentó la hija de Isabel Preysler.

Tamara Falcó, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Motos también explicó que Falcó había ido a la ciudad estadounidense a la semana de la moda: "Tuve la suerte de que me invitasen y fue espectacular. Estuve al lado de Carolina Herrera contándome el desfile. Fue un lujo".

"Me dijo una cosa que me dejó impresionada, que cuando dejó la empresa al nuevo diseñador, le dijo que le cedía el mando y era la última vez que ambos hablaban de moda. Quería que él tuviera total libertad. Me pareció muy chulo", añadió.

La escatológica anécdota de Juan del Val

Del Val, por su parte, también contó que, en una ocasión, también le invitaron a la semana de la moda de Nueva York, pero su anécdota fue más escatológica que la de la madrileña: "También fue con Carolina Herrera".

"Me da un poco de vergüenza contar mi experiencia, pero me pusieron en una fila alta y justo antes de empezar el desfile, cuando ya no puedes salir, me entró el apretón más grande de toda mi vida", recordó el escritor.

Contó que "un desfile suele durar unos diez minutos y a mí se me hizo como si fueran diez horas porque no podía salir de allí. Cuando terminó, era incapaz de llegar al baño, pero cuando lo hice, en ese entorno tan glamuroso, había un váter portátil".