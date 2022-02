Costa (À Punt) sigue sin contemplar un segundo canal: "¿Buscamos nuevos públicos o los segmentamos todavía más?"

"¿Buscamos nuevos públicos o los derivamos a un segundo canal, segmentando todavía más algo que debería liberar el primer canal?", ha planteado en la comisión de Radiotelevisión de Les Corts, ante la petición de Compromís de que se ponga en marcha una segunda cadena.

Costa, tras recordar que ya se posicionó en contra, ha justificado su rechazo en la bajada "vertiginosa" del consumo de información generalista y en la fragmentación de la audiencia, algo que "obliga a repensar constantemente estrategias de programación".

También ha expuesto la situación de otras televisiones autonómicas que han reducido la programación diaria de su segundo canal o lo dedican a redifusiones, a pesar de contar con un presupuesto "muy considerable". A esto ha sumado que las equiparables a À Punt "en ningún momento han previsto un segundo canal".

"El problema es caer en nuestra propia paradoja", ha resumido, y ha llamado a concentrar el esfuerzo presupuestario en el À Punt que está en marcha desde 2018.

Además, ha garantizado que "en breve" se materializará la inversión de 12 millones para el sector audiovisual valenciano que prevén los presupuestos de la Generalitat para 2022, destinándolos a ficción y nuevos formatos de servicio público que según él encajarían en lo que dice la ley. "Este año habrá una especial inversión en el entorno digital al que todos estamos llamados", ha añadido.

COMPROMÍS Y UP MANTIENEN SU PETICIÓN, EL PSPV NO AHORA

Entre los partidos del gobierno valenciano, la diputada socialista Mercedes Caballero ha remarcado que no se trata de si el Botànic quiere o no ese canal, sino de que las condiciones no son las mismas que cuando se aprobó la ley, y ha apoyado la visión de Costa de que lo que se planteaba para la segunda cadena ya se emite actualmente.

Josep Nadal (Compromís) ha urgido a poner en marcha los dos canales, sobre todo el de radio porque para el de tele "habría que esperar". Ha asegurado que podría arrancar "con gente de la casa" y con un nuevo estudio en Burjassot, además de pedir que esté dedicado a la música en valenciano "recuperando el espíritu de las radios libres". "No podemos contentarnos solo con lo que tenemos", ha dicho.

Y Estefania Blanes (UP) ha coincidido en que le "entristece" que no esté previsto el segundo canal, aunque ha reconocido que es posible que "no tuviera sentido" si se plantea como uno clásico. Ha pedido buscar alternativas y centrarse en el público infantil y juvenil, mediante un sistema colaborativo sin depender de publicidad.

De la oposición, el 'popular' Luis Martínez ha cuestionado la "disparidad de criterios" entre los representantes del ente, ya que la presidenta en funciones del consejo rector de À Punt, Mar Iglesias, sí se mostró a favor. También ha dicho que un segundo canal cultural podría emitir contenidos taurinos.

Como síndica de Cs, Ruth Merino ha recordado que la ley prevé ese segundo canal solo cuando lo permitan los medios disponibles. Ha dudado igualmente si todos los diputados de Compromís están tan a favor como Nadal, ante las discrepancias entre sus cargos por apoyar o no la celebración de los Goya en València.

Por su parte, el diputado de Vox Miguel Pascual se ha limitado a afirmar que À Punt "no se sostiene" y "carece de demanda social" porque "todo son duplicidades de radiotelevisión española".

EL NUEVO CONTRATO-PROGRAMA, EN BREVE

En su réplica, el director ha puntualizado que no hay "ninguna colisión" entre el consejo rector y la dirección, ya que la ley le establece a él un papel ejecutivo. Ha añadido que el nuevo contrato-programa se firmará "en breve" -lleva un año caducado- y, aunque ha reconocido que hay espacio para un nuevo estudio, ha dudado que haya personal suficiente.

Y ha pedido "bajar al terreno de lo que es una empresa pública" ante la petición de crear un canal de radio colaborativo. "Somos un servicio público y no podemos dejarlo en manos de lo que los colectivos consideren", ha agregado, para recordar que les "vigilan" cada trimestre en materia de fiscalización.

Con todo, ha asegurado que está dispuesto a escuchar cualquier petición, además de reiterar que "ya le gustaría" que hubiera más programación infantil y celebrar la primera producción conjunta con TV3 e IB3 porque "eso es hacer industria". "Somos necesarios como televisión pública; si no, acabaremos dejándonos convencer por un entorno en el que no significaremos nada", ha rematado tras invitar a ver el ranking de lo más visto de Netflix.