À Punt va facturar 2,27 milions d'euros en publicitat en 2021 i va sumar 273 nous clients durant el passat any

Així ho ha traslladat la presidenta en funcions del Consell Rector, Mar Iglesias, a la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i l'Espai Audiovisual de les Corts, on ha indicat que aquest resultat ha sigut "molt superior" al previst (1,5 milions).

Segons Iglesias, la televisió valenciana "està convertint-se en un mitjà de referència a la Comunitat Valenciana i la resta d'Espanya" i que el portafoli "és atractiu per als sectors productius".

Així mateix, ha agregat que el 2022 ha començat "amb molta força", malgrat que gener i febrer solen ser "mesos fluixos". No obstant açò, ha remarcat que "no es donen per satisfets" i que treballen "cada dia amb fermesa per a continuar creixent".

Així, la tendència de 2021 és "molt positiva" després d'un 2020 "molt difícil en tots els sentits". De fet, ha indicat que la seua audiència mitjana va ser de 3,4% l'any passat, un 13% més que en 2020. L'any passat van connectar amb la televisió 4,5 milions d'espectadors, el 91,4% de la població.

EL CONSELL RECTOR CONTINUARÀ

D'altra banda, la presidenta en funcions ha justificat en la situació pandèmica la disminució d'ingressos propis per publicitat en 2020. Iglesias ha negat que aquest descens es dega a "cap irregularitat" i ha indicat que "és un problema molt costós que s'ha intentat solucionar", i que la publicitat és "una de les situacions que han patit".

La Sindicatura de Comptes, en el seu informe de fiscalització de l'exercici 2020 de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) -òrgan rector d'À Punt-, va apuntar de nou que el Consell Rector incorria en causa de cessament per disminució d'ingressos propis.

El Botànic ha votat a favor de la continuïtat del Consell Rector, mentre l'oposició ha carregat contra la gestió d'Iglesias i la CVMC.