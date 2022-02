Mazón (PPCV) diu que Casado és una persona íntegra: "No ens apartarem del camí per a desallotjar a Sánchez"

En un missatge en xarxes socials, davant la crisi oberta entre 'Génova' i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Mazón destaca que ell coneix personalment a Casado i sap que "vol el millor per a Espanya". "No ens apartarem del camí per a desallotjar a Sánchez", afig.

Són unes paraules de les quals s'ha fet ressò en el seu perfil de Twitter la 'número dos' del PPCV, Mª José Catalá, també síndica 'popular' en Les Corts i líder del partit en la ciutat de València.

En la mateixa línia, el cap del PP de la província de València, Vicente Mompó, defèn que en el seu partit tracten d'esforçar-se per a "honrar la política, per a solucionar els problemes de tots els valencians". "El full de ruta està clar: treballar, treballar i treballar per tots els espanyols per a portar a Pablo Casado a la Moncloa", recalca en un 'tuit'.

Belén Hoyo, diputada per València i presidenta del comité electoral nacional del PP, coincideix que "Espanya necessita més que mai un Partit Popular fort i unit per a desallotjar al 'sanchismo' de Moncloa". A més, sosté que Casado és garantia de futur per al centre dreta i que amb ell aconseguiran l'objectiu de canviar "el desastrós rumb al que ens ha portat aquest govern socialcomunista".

Entre altres càrrecs 'populars' valencians, el diputat nacional Vicente Betoret assenyala que "no es pot permetre que un afiliat, es diga com es diga, acuse al seu president i al seu partit d'un fet infundat basat en meres sospites". I assevera: "Qualsevol èxit aconseguit per qui fa açò es queda en res amb conductes tan deslleials. No ho puc creure".

També Luis Santamaría, portaveu de Justícia del PP al Congrés, assegura que va apostar per Casado "des del primer moment" i que hui segueix creient en ell, a més de defendre que "la seua honestedat i la de la direcció nacional està fora de tot dubte". "Pablo és la solució que Espanya necessita -escriu-. Els càrrecs públics han de ser exemple de lleialtat i hui en Porta del Sol no ha sigut així".