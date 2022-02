María Patiño ha estado a punto de marcarse un Anabel Pantoja y abandonar por completo el plató de Sálvame. La presentadora de Sálvame Lemon Tea es una de las colaboradoras más emocionales de todo el programa. Y esos sentimientos a flor de piel hay veces que le juegan malas pasadas.

Sus tira y afloja con Jorge Javiez Vázquez ya son legendarios, en los que el presentador siempre tiene las de ganar, y ella acaba agachando la cabeza o, como en este caso, llorando y a punto de abandonar el plató.

Todo ha sido a raíz de un comentario de él. Tras finalizar Sálvame Lemon Tea, Carmen Alcayde estaba hablando sobre un tema de Rocío Carrasco cuando María Patiño le ha interrumpido y Jorge Javier la ha cortado rápidamente: "Has estado una hora en el Lemon Tea".

Ante ese desplante, María Patiño se ha ido de la mesa, entre lágrimas, para hablar con David Valldeperas. Jorge Javier al principio se lo ha tomado a broma, pero más tarde se ha acercado a su compañera para dejarle claro que todo había sido un vacile sin mala intención. "Siempre me dices lo mismo y me creas mucha inseguridad", le ha espetado María.

"Siempre me haces las mismas bromas, y me siento a veces como que soy un coñazo", se ha confesado la tertuliana, con el apoyo del resto de sus colaboradores. "Llevaba unos días con mucha inseguridad porque había muchas veces que me cortabas y pensaba que es que lo estaba haciendo mal".

"Escuché a David cómo te decía que me tenías que cortar", ha explicado María, pero Jorge Javier ha querido tender puentes, afirmando que todo eran bromas y que no es nada serio, o que hay momentos en los que hay que avanzar y que la escaleta tiene que cumplirse.