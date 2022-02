UGT PV demana el tancament del comerç el dia de Sant Josep: "No seran Falles normals ni de recuperació emocional"

Aquesta obertura "implica que les milers de persones que treballen en el sector es veuran abocades a obrir en un dia tan assenyalat", critica el sindicat, que assegura que els treballadors del sector estan "en peus de guerra" perquè es tracta d'un fet inaudit" que afecta "negativament" a molts valencians.

Per al sindicat, aquesta obertura va "en contra" de la idea que els valencians gaudisquen d'unes "festes normals". UGT ja va sol·licitar per escrit als diferents consistoris que modificaren l'autorització del 19 de març per algun dels seus festius locals, com permet la Llei Valenciana de Comerç, i proposa el sector que si l'objectiu és que no hi haja dos festius tancats seguits, siga el 20 de març l'autoritzat.

El sector de Comerç d'UGT sosté que "obrir els comerços el 19 de març afectarà a ciutadans de tots els municipis on se celebren les Falles en les diferents províncies" i considera que aquesta obertura "no portarà benefici econòmic per a les empreses perquè eixe dia els valencians estaran a una altra cosa que no serà, segurament, les compres en grans superfícies".