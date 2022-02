La irónica reacción de Jorge Javier Vázquez al ataque de Álvaro Morte

Esta semana, un vídeo de Álvaro Morte se ha hecho viral por su dura opinión sobre Jorge Javier Vázquez por su incursión en la interpretación. Pero esto ha llegado rápidamente al catalán, que ha decidido reaccionar a su manera en redes.

"Me revienta que un Jorge Javier pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, pero no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público", comentó el mítico Profesor de La casa de papel.

Y es que el presentador de Sálvame está actualmente representando su obra, Desmontando a Séneca, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, pero hace años que se adentró en el mundo de la actuación.

Ante tal pulla, Jorge Javier Vázquez quiso reaccionar en Twitter, pero sin llegar a pronunciarse del todo. "Dada la consternación que me produce lo que están haciendo a Isabel Díaz Ayuso, no me quedan fuerzas para contestar a Álvaro Morte. Lo siento, disculpad", tuiteó, ironizando con la situación política actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha acusado al entorno de Pablo Casado de "querer destruirla".