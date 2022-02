Rocío Flores ha vuelto a El programa de Ana Rosa, y se ha mostrado contundente contra su madre: "La puerta con ella está cerrada". Esas palabras se dan unos pocos días antes del estreno de un nuevo episodio de la docuserie Montealto, que se llamará Licencia para hablar.

En dicho episodio, Rocío Carrasco hablará con varios familiares que no han estado bajo el foco mediático. Y, a raíz de un pequeño avance mostrado en Sálvame Lemon Tea, María Patiño ha entonado el mea culpa y se ha disculpado por su actitud con ella durante tantos años.

"Es curioso que yo, dedicándome a este negocio, qué poco sabía y cuánto daño he hecho durante tantos años creyéndome que me contaban la verdad", ha confesado la periodista. "Y no se trata de flagelarse. Se trata de ser conscientes, de señalar al responsable".

"Sobre todo se trata de saber que hay una persona, solo una, que ha hecho daño durante tantos años y que hoy, como consecuencia, hay tanto dolor en una madre y en unos hijos, tanto dolor, que yo espero que entre todos logremos repararlo, porque forma parte de nuestra obligación", ha reflexionado la presentadora.

Desde la docuserie Contar la verdad para seguir viva, María Patiño comenzó a cambiar su actitud y su opinión hacia Rocío Carrasco y ahora es una de sus más firmes defensoras.