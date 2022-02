Visto para sentencia el juicio sobre la madre que mató a su hija de 5 años: las claves para entender que pasó el 26E

Visto para sentencia el caso de la madre acusada de matar a su hija de 5 años el 26 de enero de 2020 en Logroño. Tras más de una decena de sesiones y después de haber escuchado las versiones de la protagonista, las partes implicadas, la policía y el informe de los forenses, el jurado popular deberá determinar si Adriana Ugueto es culpable de los hechos que se le imputan y de ser así, si merece ser condenada a prisión permanente revisable.

Tres incógnitas sobrevuelan ahora su decisión: ¿Adriana es inocente, fue manipulada por su madre para cometer el cruel asesinato o urdió un plan junta a ella para asfixiar a la pequeña y después quitarse ambas la vida? Estas son las claves que les ayudarán a salir de dudas.

26 de enero de 2020: día del crimen

En la mañana del último domingo de enero de 2020, un vecino de Logroño alertó a las autoridades de que una mujer “se asomaba varias veces a la ventana, que daba a un patio interior, sacando la cabeza y las piernas al alfeizar”. Cuando la policía irrumpió en la habitación 404 del Hotel Los Bracos, la escena era muy distinta a la que imaginaban: una niña de tan solo cinco años de edad estaba tumbada en la cama, tapada con una manta, el chupete puesto y sangre a su alrededor. Su nombre era Carolina, y hacía pocas horas había fallecido por una asfixia provocada por el consumo de una dosis excesiva de Noctamid 2'5 (un medicamento hipnótico que favorece el sueño y que la autopsia demostraría que estuvo recibiendo durante 4 meses).

A su lado, una mujer de mediana edad, cuya sangre coincidiría más tarde con la que teñía el suelo del dormitorio. De nombre, Adriana Ugueto, era la madre de la menor y presentaba cortes en la muñecas de 6 y 4 centímetros y heridas superficiales en la pierna derecha e izquierda, propias de un intento de suicidio infructuoso.

A la llegada de la policía científica, descubrieron una nota a los pies de la cama. Esta rezaba: "mis pertenencias son para D.U". Quedaban muchos meses para entender su significado.

El coche de la funeraria saliendo con el cadáver de la niña de cinco años. EUROPA PRESS

29 de enero 2020: Aparece el cuerpo de la abuela en el río

Dos días después del asesinato, una búsqueda exhaustiva de las autoridades por aire, tierra y agua, encontró el cuerpo de Olga Febles en el río Ebro, madre de Adriana. En su bolso apareció una caja del mismo medicamento que consumió la menor, dos cuchillos cerámicos de 13 y 10 centímetros de longitud y dos memorias USB. Así surgieron las primeras sospechas de los investigadores entorno la relación de la abuela en el crimen de su nieta. La revisión de las cámaras del hotel -donde se mostraba que esta había accedido al establecimiento la noche previa al hallazgo del cadáver- acabaron de confirman sus pesquisas. Pero, con ella muerta, su testimonio no constituía ningún hilo del que tirar.

30 de enero: detención de Adriana

Tras 72 horas de interrogatorios en los que la madre de Carolina negó en rotundo haber matado a su hija, el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño decretó el ingreso en prisión de Adriana Ugueto como presunta autora del homicidio de niña.

31 de enero 2021 a 31 de enero 2022: Arranca el juicio

Pasados 365 días, los investigadores habían recabado todo tipo de pistas para esclarecer que ocurrió en aquella habitación de hotel de Logroño. Estas son las principales pruebas que inculpaban a Adriana Ugueto del asesinato de su hija.

Un plan urdido "durante semanas", con ayuda de la abuela, para quitarse ambas la vida y asesinar a la niña de 5 años

El Ministerio Fiscal presentó su versión de los hechos en forma de escrito. Según los fiscales, el asesinato de la menor, formó parte de un plan urdido "durante semanas", con ayuda de la abuela de la víctima, para quitarse ambas la vida y asesinar de paso, a la niña de 5 años. Madre y abuela buscaban escapar de una mísera existencia, aunque, cada una por diferentes motivos: la abuela, por haber sido víctima de una estafa a través de Internet que le llevó a la ruina, la madre, por la frustración que le supuso que la justicia concediera la guardia y custodia de su hija Carolina a su marido y padre de la niña.

La agente que tomó declaración a la hermana de la acusada, presentó una Tablet que esta le facilitó durante el interrogatorio y que contenía tres grabaciones "de despedida" que supuestamente dirigió Adriana a sus familiares. Los vídeos se reprodujeron en el juzgado. "Mi nombre es Adriana Carolina Ugueto Febles y estoy en plena salud mental. Tengo mis motivos. Quiero dejar este vídeo como prueba de que no me falta ningún tornillo, hablando en castellano cotidiano. Si estás viendo esto es porque ya no estoy", aclaraba la acusada en una de las cintas que datan del 23, 24 y 25 de enero.

Los siguientes minutos del audio sirvieron a la acusación para incriminar definitivamente a Adriana en el caso. En un momento, este se refirió a su hija en pasado, aunque todavía quedaban algunos días para que la pequeña apareciera muerta. "Tuvimos una hija, tiene cinco años, haría cinco años y un mes el día 30", dice su presunta asesina, vaticinando la muerte de la muchacha.

“Comprar veneno, asfixia de una persona, cuanto tiempo tarda una persona en morirse desangrado por corte de arteria del brazo..."

La fiscalía adjuntó por su parte el historial de búsqueda de los teléfonos móviles de Olga y Adriana. Estas son solo algunos de los ejemplos que encontraron en él: “Comprar veneno, mata ratas, cortarse las venas, asfixia de una persona, cuanto tiempo tarda una persona en morirse desangrado por corte de arteria del brazo si la persona no reciba ayuda médica..." y un largo etcétera.

A estas acusaciones se sumaron las alegaciones de los testigos. Una de las más reveladoras la de Javier, exmarido de Adriana y padre de la víctima. Visiblemente afectado calificó a la acusada de: "Acaparadora", "posesiva" y "obsesiva". Además, explicó que esta inició una persecución contra él y su familia a partir del verano de 2015, cuando se separaron. Nos "hizo la vida imposible" relató, advierto que la madre de la niña "hacía cosas como quitarle las coletas porque se las había puesto" él o rayarle el coche. "Mi pareja ha aguantado carros y carretas", añadió.

Por contra, la defensa mantuvo en todo el proceso judicial la misma tesis:: Adriana era inocente. Los abogados pidieron la absolución de su clienta y descargaron responsabilidades sobre su progenitora, muerta y sin posibilidad de defenderse.

Los hermanos de Adriana también apoyaron su coartada. Ella defendió que la madre de ambas controlaba tanto a Adriana que, a veces, se la llevaba a su casa para que "pudiera pensar por si misma" y "respirara". Incluso, agregó, que en algunas ocasiones se llegaba a inventar que estaba enferma para poder juntarse con su hermana.

Desde este jueves 17 de enero hasta la sentencia

Si finalmente el juez corresponde las peticiones del ministerio fiscal y la acusación particular y popular en su providencia, Adriana será condenada a la máxima pena privativa de libertad que dispone el ordenamiento jurídico español: la prisión permanente revisable. A la acusada se le imputan cargos por homicidio con parentesco, alevosía y persona especialmente vulnerable por la edad de la víctima, entre otros.

La Fiscalía se ha mantenido firme en su hipótesis. "Adriana no soportaba que Carolina estuviera bajo la guardia y custodia de su padre y le provocaba un profundo sentimiento de resentimiento, de odio y de rencor hacia su pareja. Por eso ideo darle muerte a su hija y suicidarse", ha explicado Esther Alesanco en la mañana de este jueves después, de pedir "tranquilidad" al jurado en torno a su decisión.

La acusación particular ahonda en la misma posición. A juicio de los defensores del padre de Carolina, Adriana nunca aceptó esta decisión legal, fruto de su rigidez mental y de su afán de posesividad. Por otro lado, Alicia Redondo, la abogada de la acusación popular de la asociación Clara Campoamor, cuestionaba a los asistentes "¿Qué madre actúa así? La que sabe lo que ha pasado y es autora de la muerte de su hija".

Adriana también ha tenido la oportunidad de defenderse por última vez. Ejerciendo su derecho a la última palabra para finalizar el juicio, la presunta filicida se ha declarado inocente y ha dicho manifestado ser una víctima más del malévolo plan de su madre. Finalmente, ha querido recordar al jurado popular que "nunca atentaría contra la vida de mi hija ni la mía", porque, como ha argüido- entre sollozos- "un hijo es un tesoro".