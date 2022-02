Omar Sánchez se refugia en Alejandro Albalá tras su separación con Anabel Pantoja

Omar Sánchez y Alejandro Albalá han recorrido las calles de Madrid demostrando que su vínculo es fuerte, ante la situación de una separación con lo que no terminaba de contentarse Anabel Pantoja. Atravesando su peor momento, ambos se apoyan el uno en el otro mientras Sánchez se va haciendo a su situación sentimental actual.

El matrimonio de Omar con Anabel se ha roto y hay poca vuelta atrás, es algo que ella ha dejado claro en este mismo miércoles. Y Omar Sánchez, en pleno proceso de duelo, no ha dudado en acudir a Madrid para refugiarse en su entorno seguro bajo la posibilidad de, además, fichar por una agencia de influencers.

Paseando y de camino a un almuerzo junto a su buen amigo Alejandro, con quien construyó una amistad especial en Supervivientes, ha dejado ver cómo está asimilando el fin de una relación con la que aún sigue siendo su esposa y, a pesar de todo, Albabá se ha pronunciado en nombre de Omar para aclarar que "está bien".

Sin embargo, Alejandro no termina de verse digno para hacerle reflexionar desde la experiencia sobre las separaciones y los desamores: "Como le tenga que hablar de eso se va a echar a llorar". Ante esta llegada de Omar a Madrid, tampoco han faltado las palabras de la propia Anabel Pantoja.

"Yo no me he replanteado nada", remarca, quitando de encima cualquier duda sobre futuras reconciliaciones: "Las cosas van despacio y punto, y no voy a pronunciarme más".