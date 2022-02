Les plantilles i el decret de l'EOI virtual, en el calendari de negociació d'Educació i sindicats

Aquest dijous ha tingut lloc una Junta de Portaveus per a plantejar temes de negociació en el que falta de curs. Segons informen fonts sindicals, la Conselleria ha facilitat una proposta de negociació fins a novembre de 2022 en la qual s'han incorporat nous temes.

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha plantejat que la negociació de les plantilles docents -prevista al setembre per a desembre i gener i ara per a març i abril- siga una realitat, ja que "fa anys que la Conselleria proposa la negociació però no es compleix".

STEPV reclama que es duga a terme "una negociació real i amb el temps necessari per a tancar unes plantilles d'acord a les necessitats de professorat i personal no docent en els centres educatius".

L'administració segons STEPV, s'ha compromès en la junta a negociar-les, encara que també depenen dels decrets de currículum derivats de la LOMLOE. També han assegurat que es continuarà incrementant el personal d'administració i servicis (la pandèmia ha obligat a paralitzar aquest increment en benefici de més professorat). Així mateix, sempre segons aquestes fonts, la Conselleria també està estudiant incorporar personal educador social en les plantilles dels centres en barris d'especial dificultat.

El sindicat també ha sol·licitat que s'incorpore en el calendari la negociació de la baixada de ràtios en els centres educatius -qüestió que l'administració no planteja de cara al curs vinent, però a la qual no es tanca, apunten- i la reducció de la càrrega burocràtica del professorat, igual que la recuperació del poder adquisitiu i l'equiparació salarial amb altres territoris.

Des de STEPV es vol a més "el compliment dels acords retributius derivats del fons addicional de la massa salarial que encara no s'han complit: bretxa salarial entre hòmens i dones i triennis i sexennis del professorat en pràctiques de 2019".

JORNADA ESCOLAR

Finalment, l'organització ha preguntat per la publicació de l'orde de jornada. La Conselleria ha explicat que està en el Jurídic Consultiu, últim pas per a la seua publicació, i volen que es puga aplicar ja per al curs vinent.

ANPE ha exigit a la Conselleria que "complisca ja els compromisos pendents amb el professorat" i ha advertit que "no abordar les millores en les condicions laborals del professorat afecta al sistema educatiu".

Respecte a les plantilles dels centres, ANPE recalca que vetlarà perquè la negociació prevista es duga a terme responent les necessitats reals de tots els centres".

Per a aquesta entitat, el calendari de negociació "segueix sense arreplegar les qüestions rellevants per als docents i per al sistema educatiu". "En negar-se a negociar l'important i urgent, novament, s'ha perdut l'oportunitat que la Conselleria faça una aposta ferma pel professorat", conclouen.