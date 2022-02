Renfe té "a l'horitzó" la implantació dels AVE barats entre Madrid i Alacant però no dona dates

Així ho ha confirmat el director d'Alta Velocitat de Renfe, Francisco Arteaga, durant l'arribada a València del primer servici Avlo des de Madrid.

Arteaga ha indicat que estan "treballant" i que tenen "a l'horitzò" l'engegada d'aquest servici, però encara veu "temerari" dir una data. "En el termini mínim", ha apuntat.

Segons Arteaga, Renfe implantarà Avlo "allí on hi haja necessitat d'atendre eixa demanda", encara que ha remarcat que el desenvolupament d'aquests servicis està condicionat per la recepció del nou material rodant que ha adquirit la companyia.

L'arribada de l'alta velocitat 'low cost' a Alacant es produirà en els pròxims mesos. Dels tres operadors del mercat espanyol, només Ouigo ha anunciat data, i arribaran a la ciutat a partir de tardor d'enguany.